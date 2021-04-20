Источник материала: БT

В Новополоцке расследуют уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Сумма ущерба превышает 8 тысяч рублей. Жертвой афериста стала 50-летняя женщина. Как сообщает Следственный комитет, в Instagram она написала пользователю под ником Финансовый эксперт. Незнакомец предлагал услуги по инвестированию денег в криптовалюту и получению процентов. На этом и решила заработать жительница Новополоцка. Сначала она перевела финансисту 352 рубля, через день получила обратный транш в сумме 467 рублей. Женщина поверила, что схема работает, и отправила мошеннику без малого 8 тысяч рублей. На этом общение прекратилось.