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Жительница Новополоцка перевела "финансовому эксперту" из Instagram более 8 тысяч рублей

20.04.2021 14:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Новополоцке расследуют уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Сумма ущерба превышает 8 тысяч рублей. Жертвой афериста стала 50-летняя женщина. Как сообщает Следственный комитет, в Instagram она написала пользователю под ником Финансовый эксперт. Незнакомец предлагал услуги по инвестированию денег в криптовалюту и получению процентов. На этом и решила заработать жительница Новополоцка. Сначала она перевела финансисту 352 рубля, через день получила обратный транш в сумме 467 рублей. Женщина поверила, что схема работает, и отправила мошеннику без малого 8 тысяч рублей. На этом общение прекратилось.

 
 
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В Новополоцке расследуют уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Сумма ущерба превышает 8 тысяч рублей. Жертвой афериста стала 50-летняя женщина....
 
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