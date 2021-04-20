Открытый скалодром появился в Бресте

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Новый спортивный объект работать будет круглый год. Его высота 8 метров. Свои силы можно попробовать на 10 разных трассах, рассчитаны они как на опытных скалолазов, так и на тех, кто делает только первые шаги. Одно из преимуществ спорта - заниматься можно без особой подготовки. На скалодроме будет профессиональный инструктор, который научит обращаться со страховочными механизмами.



Первыми подъемы протестировали опытные скалолазы. Летом на скалодроме можно будет заниматься спортивным скалолазанием, а зимой - драй-тулингом. Это вид скалолазания с использованием специального ледолазного оборудования.