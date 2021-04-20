"Реальность" - арт-проект в галерее "Университет культуры"

Источник материала: БT

Пять современных белорусских авторов - в едином тематическом проекте. Экспозиция "Реальность" в столичной галерее "Университет культуры" - это итог пленэров и работы с натуры Елены Карпович и Натальи Разуменко, Анны Кононовой, Елизаветы Пастушенко и Сергея Акеньшина. Авторы писали Жировичский монастырь и музей под открытым небом в Строчицах, портреты современников, натюрморты, сюжетные и фантазийные картины. Цель выставки - передать реальные ощущения художников от созерцания реальных вещей.





Марина Татаревич, директор художественной галереи "Университет культуры":Экспозиция выставки "Реальность" в первую очередь подчеркивает профессионализм и мастерство участников данного проекта. Стоит отметить, что все авторы - ярчайшие представители современного белорусского изобразительного искусства. Представленные произведения выполнены в различных техниках и с разными тематическими направлениями, в которых прослеживаются национальные традиции нашей белорусской школы в графике, акварели и живописи. Также большого внимания заслуживает то, что многие участники занимаются педагогической деятельностью, передают свой опыт подрастающему поколению. Каждый посетитель найдет для себя что-то новое, вдохновляющее и прекрасное на выставке "Реальность".

Выставочные работы выполнены в различных техниках: это письмо акварелью и маслом, графические листы. Экспозиция "Реальность" будет работать до конца апреля.