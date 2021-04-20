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Привести в порядок берега рек и озер. В Беларуси проходит акция "Чистый водоем". Ежегодно она объединяет свыше 5 тысяч человек, чтобы вместе сберечь природные объекты. Присоединиться к инициативе призывают жителей разных регионов. Необходимый инвентарь для уборки можно получить в отделениях



Белорусского общества охотников и рыболовов. В середине мая общество охотников и рыболовов начнет процесс зарыбления наиболее популярных водоемов. Тысячи мальков сменят прописку и переедут из рыбхозов в новое место обитания.