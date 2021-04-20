|
Л. Коршун: Журналистика должна быть более агрессивной
20.04.2021 14:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В журналистике нужен более агрессивный посыл, и тогда она может воздействовать на людей. Сегодня в медиаполе огромные потоки информации и все красивое и приглаженное никому не интересно. Такое мнение в эфире программы
Более 400 журналистов госСМИ столкнулись с буллингом
Лариса Коршун рассказала и о травле, с которой столкнулись журналисты со стороны деструктивно настроенных граждан в поствыборный период. Отметим, буллингу после событий августа подверглись более 400 журналистов госСМИ.
Полный выпуск программы смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В журналистике нужен более агрессивный посыл, и тогда она может воздействовать на людей. Сегодня в медиаполе огромные потоки информации и все красивое и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)