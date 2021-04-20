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В Беларуси закрывается крупная сеть магазинов
20.04.2021 15:15 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси закрываются магазины «Домашний», уже практически все точки превратили свою работу. Об этом
Как пишет TUT.by, поставщики оборудования для сети магазинов «Домашний» стали получать свой товар обратно, а топ-менеджеры сети уволились еще в конце марта.
По данным ресурса kartoteka.by, ключевые юрлица оператора «Гамма Ритейл», «Премьер Маркет», «Пантапаллео», «Семела» и другие с 12 апреля находятся в ликвидации.
Сайт ритейлера не работает, и получить комментарий у его представителя не удалось.
В феврале 2021 года многие кредиторы сообщили о проблемах с сетью магазинов «Домашний», оператор перестал погашать долги. О долгах в сотни тысяч рублей говорили и поставщики товаров.
В ответ на это начали закрываться убыточные магазины. Оператор решил реорганизовывать свой бизнес путем выделения 16 компаний и найти новых инвесторов. Ситуацией с торговой сетью заинтересовались и власти, поставщиков начали вызывать в ДФР.
TUT.by рассказывает, что 16 апреля в головном офисе «НП-Сервиса», который является крупным дистрибьютором товаров повседневного спроса, были силовики.
«НП-Сервис» является подконтрольной компанией основателю сети магазинов «Домашний», бизнесмену Ивану Березовскому, местонахождение которого сейчас неизвестно.
До 2018 года Березовский контролировал и столичный универсам «Центральный», но
Напомним, ранее стало известно, что на месте магазинов BIGZZ (под брендом «Копилка») и «Домашний»
«Евроторг» уже зарегистрировал в Торговом реестре новые магазины.
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В Беларуси закрываются магазины «Домашний», уже практически все точки превратили свою работу.
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