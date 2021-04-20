В Беларуси закрывается крупная сеть магазинов

В Беларуси закрываются магазины «Домашний», уже практически все точки превратили свою работу. Об этом сообщает TUT.by, ссылаясь на информированного собеседника.

Как пишет TUT.by, поставщики оборудования для сети магазинов «Домашний» стали получать свой товар обратно, а топ-менеджеры сети уволились еще в конце марта.

По данным ресурса kartoteka.by, ключевые юрлица оператора «Гамма Ритейл», «Премьер Маркет», «Пантапаллео», «Семела» и другие с 12 апреля находятся в ликвидации.

Сайт ритейлера не работает, и получить комментарий у его представителя не удалось.

В феврале 2021 года многие кредиторы сообщили о проблемах с сетью магазинов «Домашний», оператор перестал погашать долги. О долгах в сотни тысяч рублей говорили и поставщики товаров.

В ответ на это начали закрываться убыточные магазины. Оператор решил реорганизовывать свой бизнес путем выделения 16 компаний и найти новых инвесторов. Ситуацией с торговой сетью заинтересовались и власти, поставщиков начали вызывать в ДФР.

TUT.by рассказывает, что 16 апреля в головном офисе «НП-Сервиса», который является крупным дистрибьютором товаров повседневного спроса, были силовики.

«НП-Сервис» является подконтрольной компанией основателю сети магазинов «Домашний», бизнесмену Ивану Березовскому, местонахождение которого сейчас неизвестно.

До 2018 года Березовский контролировал и столичный универсам «Центральный», но продал его почти за $10 млн.

Напомним, ранее стало известно, что на месте магазинов BIGZZ (под брендом «Копилка») и «Домашний» будут открываться торговые точки компании «Евроторг». Вместо «Копилки» на улице Лукьянович в Минске и «Домашнего» на Гайновском шоссе в Логойске будут магазины «Евроопт».

«Евроторг» уже зарегистрировал в Торговом реестре новые магазины.