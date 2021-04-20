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В Глубоком будут судить ветврача: он жестоко «усыпил» собаку - и та сутки мучительно умирала
20.04.2021 16:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Глубокском районе в феврале сельчанин отравил настойкой чемерицы хаски Герду — и она умирала сутки. Зоозащитники обратились в суд. Их особенно возмущает, что смертельный препарат, который используется в сельском хозяйстве вообще с другими целями, в кровь собаке ввел ветврач — хозяин подворья, где она жила. Административное дело за жестокое обращение с животным должны были слушать в районном суде 16 апреля — но процесс пока не начался. TUT.BY разбирался в этой истории.
«Умирала собака сутки в страшных муках»
На подворье в деревне Прошково Глубокского района жила 2-летняя хаски Герда. Но хозяева не справились с ее воспитанием — и собака задушила домашнюю живность у соседей.
Вечером 4 февраля владельцы решили «усыпить» собаку,
Однако уже через 1 час 40 минут девушка сообщила, что Герду усыпили. Волонтеры, которые хотели спасти животное, говорят, были в шоке.
Днем 5 февраля в деревню приехала волонтер и увидела, что Герда еще жива. Женщина отвезла ее в ветклинику в Глубокое. Там хаски положили под капельницу. Но это произошло через 20 часов после введения яда. Спасти животное не удалось.
— Умирала собака сутки в страшных муках, — говорят зоозащитники.
Экспертиза ветакадемии: в желудке собаки был ячмень
Труп собаки забрали волонтеры общественного объединения «Паритет». Они же обратились в Глубокский РОВД, чтобы привлечь к ответственности тех, кто виновен в отравлении хаски и кто не помог ей, пока она умирала в сарае.
24 февраля труп Герды глубокские милиционеры привезли в ветеринарную академию в Витебск — на экспертизу,
— В желудке Герды был ячмень. Вскрытие показало, что у нее также была кровь в легких и почках. Яд постепенно разъедал ее внутренности, —
Проверка милиции: собаку отравил хозяин двора — ветврач
Местная милиция провела проверку. И «Паритет» получил документ, в котором
В материалах проверки отмечалось, что главный ветврач ввел яд собаке вечером, а утром ушел на работу, не проверив, что с Гердой.
По мнению милиции, в действиях ветврача нет состава преступления по ст. 339−1 УК «Жестокое обращение с животными», так как «хулиганских, корыстных и иных низменных побуждений при умерщвлении собаки он не имел». В постановлении отмечалось, что ветврач не рассчитал дозу введенного препарата.
Ветврача привлекли к административной ответственности — по ч. 3 ст. 16.29 КоАП («Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель»). Санкции по ней — штраф от 20 до 30 базовых величин (от 580 до 870 рублей), или общественные работы, или арест. Решить его судьбу должен суд.
16 апреля в суде в Глубоком должно было состояться первое заседание по этому делу. Но судья обнаружила в деле недостатки — и отправила его на доработку в РОВД.
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Зоозащитники обратились в милицию. Их особенно возмущает, что смертельный препарат собаке ввел ветврач - хозяин подворья, где она жила.
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