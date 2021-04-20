В Глубоком будут судить ветврача: он жестоко «усыпил» собаку - и та сутки мучительно умирала

Источник материала: Tut.by

В Глубокском районе в феврале сельчанин отравил настойкой чемерицы хаски Герду — и она умирала сутки. Зоозащитники обратились в суд. Их особенно возмущает, что смертельный препарат, который используется в сельском хозяйстве вообще с другими целями, в кровь собаке ввел ветврач — хозяин подворья, где она жила. Административное дело за жестокое обращение с животным должны были слушать в районном суде 16 апреля — но процесс пока не начался. TUT.BY разбирался в этой истории.



Хаски в ветклинике под капельницей. С момента введения яда, утверждают зоозащитники, прошло уже более 20 часов. Фото: страница общественного объединения «Паритет» в фейсбук

«Умирала собака сутки в страшных муках»

На подворье в деревне Прошково Глубокского района жила 2-летняя хаски Герда. Но хозяева не справились с ее воспитанием — и собака задушила домашнюю живность у соседей.

Вечером 4 февраля владельцы решили «усыпить» собаку, сообщает социально-экологическое общественное объединение «Паритет». Спасти Герду попыталась хозяйская дочь. Она разместила в соцсети пост с просьбой к неравнодушным людям: срочно заберите хаски, или она погибнет.

Однако уже через 1 час 40 минут девушка сообщила, что Герду усыпили. Волонтеры, которые хотели спасти животное, говорят, были в шоке.

Днем 5 февраля в деревню приехала волонтер и увидела, что Герда еще жива. Женщина отвезла ее в ветклинику в Глубокое. Там хаски положили под капельницу. Но это произошло через 20 часов после введения яда. Спасти животное не удалось.

— Умирала собака сутки в страшных муках, — говорят зоозащитники.

Экспертиза ветакадемии: в желудке собаки был ячмень

Труп собаки забрали волонтеры общественного объединения «Паритет». Они же обратились в Глубокский РОВД, чтобы привлечь к ответственности тех, кто виновен в отравлении хаски и кто не помог ей, пока она умирала в сарае.

24 февраля труп Герды глубокские милиционеры привезли в ветеринарную академию в Витебск — на экспертизу, сообщает «Паритет». Через полтора месяца узнали ее результат.

— В желудке Герды был ячмень. Вскрытие показало, что у нее также была кровь в легких и почках. Яд постепенно разъедал ее внутренности, — рассказывают зоозащитники. — Хаски не могут стоять в вольере и есть ячмень. Это ездовые собаки, очень активные, и их нужно утомлять физически. А что делали хозяева Герды? Держали хаски взаперти. Не выгуливали. Кормили ячменем.

Проверка милиции: собаку отравил хозяин двора — ветврач

Местная милиция провела проверку. И «Паритет» получил документ, в котором сообщалось , что хозяин подворья — главный ветеринарный врач СХФ «Прошково» Виктор Г. — ввел ей в вену 25 мл настойки чемерицы. Сделал он это по просьбе сожителя своей дочери. Ему якобы собака и принадлежала.

Настойка чемерицы — жидкость , состоящая из спирта и вытяжки из корня чемерицы. Это ядовитое растение. Настойку чемерицы назначают внутрь коровам для восстановления жвачки, а свиньям и собакам — как рвотное средство. Но — в малых дозах. Так, крупному рогатому скоту достаточно 5−12 мл, свиньям — 1−2 мл, собакам — 0,05−2 мл. Внутривенно вводят настойку осторожно: возможно сильное возбуждение животного с летальным исходом.

В материалах проверки отмечалось, что главный ветврач ввел яд собаке вечером, а утром ушел на работу, не проверив, что с Гердой.

По мнению милиции, в действиях ветврача нет состава преступления по ст. 339−1 УК «Жестокое обращение с животными», так как «хулиганских, корыстных и иных низменных побуждений при умерщвлении собаки он не имел». В постановлении отмечалось, что ветврач не рассчитал дозу введенного препарата.

Ветврача привлекли к административной ответственности — по ч. 3 ст. 16.29 КоАП («Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель»). Санкции по ней — штраф от 20 до 30 базовых величин (от 580 до 870 рублей), или общественные работы, или арест. Решить его судьбу должен суд.

16 апреля в суде в Глубоком должно было состояться первое заседание по этому делу. Но судья обнаружила в деле недостатки — и отправила его на доработку в РОВД.