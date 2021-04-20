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Забирала премии и брала взятки. В Брагине экс-чиновнице отдела образования дали пять лет колонии

20.04.2021 16:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брагине за превышение служебных полномочий и получение взятки судили бывшую чиновницу отдела образования, сообщает прокуратура.


Фото с сайта сpv.ru

По версии следствия, начальник отдела образования спорта и туризма Брагинского райисполкома с августа 2018 года по май 2020 года неоднократно давала указания руководителям учреждений образования организовать для нее сбор денег, которые они, а также подчиненные им работники получили в качестве премий из фонда заработной платы.

Всего экс-чиновница таким образом получила более 4 тысяч рублей.

Она же в августе 2019 года от директора одной из школ района приняла тысячу рублей за заключение с ним очередного контракта сроком на 5 лет: согласно постановлению Совета Министров от 30 ноября 1998 года «О введении контрактной формы найма на работу», ему полагалась выплата в размере 300 базовых величин.

Обвиняемая вину не признала.

Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 базовых величин (13 500 рублей) и лишением права занимать руководящие должности еще на 5 лет.

 
 
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В Брагине за превышение служебных полномочий и получение взятки судили бывшую чиновницу отдела образования, сообщили в Генеральной прокуратуре.
 
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