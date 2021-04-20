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«Снимала порчу» с денег и золотого браслета. Минчанке дали 2 года домашней «химии» за мошенничество

20.04.2021 16:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27-летнюю минчанку приговорили к двум годам домашней «химии» за мошенничество. Она «снимала порчу» с денег и золотого браслета, сообщает телеграм-канал Генпрокуратуры.

Минчанка общалась в салоне красоты с незнакомкой, случайно угадала подробности ее личной жизни. Под предлогом экстрасенсорных способностей предложила «снять порчу» с золотого браслета и денег, которые принадлежали собеседнице. Та передала вещи, но «экстрасенс» их так и не вернула.

Девушке инкриминировали завладение чужим имуществом путем обмана. Раньше она уже была судима, в том числе за мошенничество.

Суд Фрунзенского района Минска вынес обвинительный приговор. Наказание — два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа (домашняя «химия»).

 
Теги: Минск
 
 
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27-летнюю минчанку приговорили к двум годам домашней «химии» за мошенничество. Она «снимала порчу» с денег и золотого браслета, сообщает телеграм-канал...
 
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