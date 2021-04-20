В Минтруда рассказали, были ли задержки пенсий

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Министерство труда и соцзащиты объяснило, действительно ли в Беларуси пенсионерам задерживают пенсии.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сроки выплат пенсий не изменились: их по-прежнему выплачивают ежемесячно с 5-го по 26-е число включительно.

Задержка пенсий?

Для каждого пенсионера есть конкретная дата, когда он будет получать пенсию – именно в эти числа, с 5-го по 26-е каждого месяца. Эта дата может быть скорректирована, если меняется способ выплаты пенсии. Например, через почту, банки или доставку пенсии на дом.

Сейчас же никаких изменений сроков по выплатам пенсий не было: все идет в отведенные сроки. Минтруда и соцзащиты объясняет, что произошло.

"Для выплаты пенсий в установленные сроки финансирование их выплаты осуществляется заблаговременно. Для выплаты пенсии через банки средства перечисляются, как правило, за два дня. После поступления средств в банк они зачисляются на счет пенсионера и становятся доступными к получению. Вместе с тем, этот порядок не меняет установленную пенсионеру дату выплаты пенсии – срок, не позднее которого пенсия должна быть выплачена обязательно", – говорится в сообщении.

В чем причина?

Как объясняет ведомство, многие пенсионеры ошибочно полагают, что тот день, когда на их счета поступают средства, и является "их датой" для выплаты пенсии. Поэтому, не получив выплаты в привычное 19-е число, когда ранее зачислялись деньги, некоторые забили тревогу.

"Установленная дата выплаты данным пенсионерам – 21-е число каждого месяца. С учетом упреждающего финансирования средства на счет в банке зачислялись и были доступны заранее, как правило, за два дня, а в отдельных месяцах еще и в более ранние сроки с учетом выходных и праздничных дней", – объясняют в министерстве.

Нынешние пенсии для этой группы пенсионеров были перечислены в банки сегодня, 20 апреля – за день до установленной даты. Минтруда обращает внимание, что сроки не нарушены.

"Обращаем внимание, что решение об изменении сроков выплаты пенсий не принималось. Пенсии выплачиваются и будут выплачиваться своевременно, не позднее даты выплаты пенсии, установленной конкретному пенсионеру. Информацию об установленной дате выплаты пенсии можно уточнить в управлении социальной защиты по месту жительства", – добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня пенсионеры стали сообщать о том, что не получили вовремя пенсии, которые им ранее начислялись до 20-го числа. Они рассказывали, что обычно пенсионные выплаты были начислены уже 17-18-го числа, реже – 19-го. Однако, обратившись в банки 20 апреля, они не получили свои пенсии, что вызвало беспокойство и некоторые домыслы.

Читайте также: