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Посчитали, сколько будет стоить расчистка Святого озера в Могилеве. Но это не значит, что ею займутся
20.04.2021 17:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работы по очистке дна Гребеневского водохранилища в Могилеве от ила оценивают в 100−120 тыс. рублей. Это без учета разработки документации и расходов вроде доставки техники и оборудования на место, сказал председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Константин Тепляков
Год назад
Впервые в водохранилище
Администрация города всерьез взялась решить проблему.
Называя сейчас минимальную сумму затрат на очистку озера от ила, чиновники не говорят, что деньги есть или их планируют выделить из бюджета. Они лишь констатируют факты, что есть проблема, ее решение стоит не меньше 120 тыс. рублей, а если ничего не делать, то все будет только хуже. Что, в общем-то, было понятно и 5 лет назад.
Зампредседателя Могилевского горисполкома Андрей Киблов сказал, что нужно еще раз обследовать озеро, выполнить предпроектную документацию, потом разработать план очистки дна озера от ила. За это отвечает управление коммунальными предприятиями, и тут ждут ответ из центрального института комплексного использования водных ресурсов, с которым договор заключили еще в 2015 году. Какой ответ ждут коммунальники, непонятно, потому что ученые еще 6 лет назад сказали, что нужно сделать: убрать ил и остров чаек.
Судя по всему, в этом сезоне в Святом озере по-прежнему будет запрещено купаться — уже седьмой год подряд.
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Посчитали, сколько будет стоить расчистка Святого озера в Могилеве. Но это не значит, что ею займутся
Чиновники ничего не говорят о том, есть ли на это вообще деньги.
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