Посчитали, сколько будет стоить расчистка Святого озера в Могилеве. Но это не значит, что ею займутся

Источник материала: Tut.by

Работы по очистке дна Гребеневского водохранилища в Могилеве от ила оценивают в 100−120 тыс. рублей. Это без учета разработки документации и расходов вроде доставки техники и оборудования на место, сказал председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Константин Тепляков ТРК «Могилев» . Однако никакой конкретики о планах по очистке озера нет.



Вода у берега Гребеневского водохранилища (Святого озера), сентябрь 2018 года.

Год назад TUT.BY рассказывал о главном месте отдыха могилевчан, которое «было лучше моря», — Гребеневском водохранилище, которое горожане упорно называют Святым озером. В нем запрещено купаться последние 6 лет: вода слишком грязная. А виноваты в этом люди и чайки.

Впервые в водохранилище запретили купаться в 2015 году, и для горожан это был шок. Еще бы — закрыли самое популярное место отдыха. Специалисты пеняли на чаек, мол, их колония в центре озера стала очень большой, и из-за продуктов жизнедеятельности птиц качество воды не подходит для купания.

Администрация города всерьез взялась решить проблему. Позвали специалистов , те изучили состояние воды и постановили: дно нужно очищать от ила. И стоить это будет 150 млрд неденоминированных рублей . Городские власти только развели руками — таких денег не было. Нет их и сейчас.

Называя сейчас минимальную сумму затрат на очистку озера от ила, чиновники не говорят, что деньги есть или их планируют выделить из бюджета. Они лишь констатируют факты, что есть проблема, ее решение стоит не меньше 120 тыс. рублей, а если ничего не делать, то все будет только хуже. Что, в общем-то, было понятно и 5 лет назад.

Зампредседателя Могилевского горисполкома Андрей Киблов сказал, что нужно еще раз обследовать озеро, выполнить предпроектную документацию, потом разработать план очистки дна озера от ила. За это отвечает управление коммунальными предприятиями, и тут ждут ответ из центрального института комплексного использования водных ресурсов, с которым договор заключили еще в 2015 году. Какой ответ ждут коммунальники, непонятно, потому что ученые еще 6 лет назад сказали, что нужно сделать: убрать ил и остров чаек.

Судя по всему, в этом сезоне в Святом озере по-прежнему будет запрещено купаться — уже седьмой год подряд.