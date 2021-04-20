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Слова «позывной дрыщ» под фото сотрудника внутренних дел потянули на два года домашней «химии»
20.04.2021 17:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Центрального района Минска вынесли приговор 30-летнему Дмитрию Чехуте. Он написал слова «Позывной дрыщ» рядом с фотографией сотрудника внутренних дел в телеграм-канале. За процессом следили волонтеры, подробности дела
Дело рассматривала судья Виктория Шабуня, гособвинитель Артем Цветков.
В одном из телеграм-каналов (он сейчас признан экстремистским) Дмитрий Чехута оставил такую надпись под коллажем с портретом сотрудника органов внутренних дел: «Позывной дрыщ». Его обвинили в оскорблении представителя власти (статья 369 Уголовного кодекса).
Дмитрий Чехута признал вину. Он допустил, что комментарий мог оскорбить, но отметил, что на тот момент не понимал, что потерпевший — сотрудник внутренних дел. Написал именно эти слова, потому что человек на фото был худым. Но сам воспринимал комментарий как шуточный, да и относился он к группе людей, попавших на коллаж.
По данным волонтеров, в декабре 2020-го года эксперт Юлия Попко признала слово «дрыщ» ненормативным, в случае, «если мы оцениваем личность». Она отметила, что проводила оценку с учетом орфографической ошибки: правильный вариант написания слова — «дрищ». Эксперт считает, что в слове есть негативная оценка сотрудника. Это мнение подтвердил и представитель управления госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Дмитрий Клюев.
Обвинитель Артем Цветков считает, что фраза оскорбила честь и достоинство как конкретного потерпевшего, так и сотрудников внутренних дел в целом. По мнению прокурора, «преступление совершено по мотивам политической и идеологической вражды», и это отягчающее обстоятельство.
По мнению адвоката Чехуты, «мотивы политической и идеологической вражды» не доказаны. Сам обвиняемый просил наказать его исправительными работами, адвокат — ограничиться суммой моральной компенсации в тысячу рублей, которую уже перевели потерпевшему. В последнем слове Дмитрий принес извинения сотруднику внутренних дел.
Прокурор просил наказать обвиняемого двумя годами «домашней химии». Судья озвучила такой приговор: два года «домашней химии» и тысяча рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.
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В суде Центрального района Минска вынесли приговор 30-летнему Дмитрию Чехуте. Он написал слова «Позывной дрыщ» рядом с фотографией сотрудника внутренних дел в...
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