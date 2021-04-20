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Аварийно остановленные цеха на «Гродно Азоте» еще не запустили, они стоят уже сутки
20.04.2021 18:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Аварийно остановленные цеха на «Гродно Азоте» еще не запустили, они стоят уже сутки. Об этом TUT.BY рассказали работники предприятия. «Аммиак-4», как обещали ранее, к этому времени уже должен был восстановить работу, потом должны были запустить и «Карбамид-4».
Информация о проблемах в работе нескольких цехов на «Гродно Азоте» — «Аммиак-4», «Капролактам-2» и «Карбамид-4» — появилась днем в понедельник, 19 апреля. Гродненцы заметили сначала факел над одним из цехов, а потом густой белый дым, который шел из одной из труб предприятия. «Гродно Азот» официально сообщил, что в 14.35 произошла внеплановая остановка оборудования цеха «Аммиак-4» в результате ошибочных действий персонала электроцеха. «Аммиак-4», обещали, восстановит свою работу в течение суток, потом запустят и «Карбамид-4». Но спустя сутки цеха стоят.
По состоянию на 16.00 вторника, 20 апреля, остановленные цеха все еще не работали. Об этом TUT.BY сообщили работники предприятия.
В администрации предприятия TUT.BY кратко прокомментировали, что цеха сейчас «в стадии пуска».
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«Аммиак-4», как обещали ранее, к этому времени уже должен был восстановить работу, потом должны были запустить и «Карбамид-4».
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