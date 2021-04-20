Власти Минска рассказали о планах на 3-ю и 4-ю линию метро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Строительство трех станций 3-й линии Минского метрополитена завершат через два года, затем подземку продолжат строить в направлении Зеленого Луга, рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Председатель Мингорисполкома во вторник встретился со студентами и преподавателями БГУИР и обсудил насущные вопросы.

На встрече он рассказал, что в 2022 году завершится проектирование Зеленолужской линии, после этого начнут проектировать 4-ю ветку. Ее строительство запланировано на 2030-2040 годы. Это будет кольцевая ветка, которая проляжет под вторым транспортным кольцом столицы – от площади Бангалор до Серебрянки.

Напомним, первый участок Зеленолужской линии открыли в ноябре 2020 года при участии главы государства Александра Лукашенко. Пока это всего четыре станции – "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь". С запуском новой линии в подземке появились и два дополнительных пункта пересадки – "Фрунзенская" и "Площадь Ленина". В ближайшей пятилетке Дирекция по строительству Минского метрополитена получит кредиты на сумму 40 миллионов рублей от Банка развития Беларуси.

Новое общежитие и дорога

Затронул председатель горисполкома со студентами и тему транспортного сообщения между Минском и перспективным городом-спутником Логойском. Как отметил Кухарев, дорогу до Логойска ждет реконструкция. Сейчас разрабатывается проект, который предусматривает выделенную полосу для электробуса.

Что касается льгот по стоимости проезда в общественном транспорте, их вводить для студентов в Минске не планируют.

Зато появится новое общежитие для студентов университета, его начнут строить в четвертом квартале этого года – как только власти завершат проект и получат заключение госстройэкспертизы.

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