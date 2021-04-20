﻿ Власти Минска рассказали о планах на 3-ю и 4-ю линию метро. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти Минска рассказали о планах на 3-ю и 4-ю линию метро

20.04.2021 18:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Строительство трех станций 3-й линии Минского метрополитена завершат через два года, затем подземку продолжат строить в направлении Зеленого Луга, рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Председатель Мингорисполкома во вторник встретился со студентами и преподавателями БГУИР и обсудил насущные вопросы.

На встрече он рассказал, что в 2022 году завершится проектирование Зеленолужской линии, после этого начнут проектировать 4-ю ветку. Ее строительство запланировано на 2030-2040 годы. Это будет кольцевая ветка, которая проляжет под вторым транспортным кольцом столицы – от площади Бангалор до Серебрянки.

Напомним, первый участок Зеленолужской линии открыли в ноябре 2020 года при участии главы государства Александра Лукашенко. Пока это всего четыре станции – "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь". С запуском новой линии в подземке появились и два дополнительных пункта пересадки – "Фрунзенская" и "Площадь Ленина". В ближайшей пятилетке Дирекция по строительству Минского метрополитена получит кредиты на сумму 40 миллионов рублей от Банка развития Беларуси. 

Новое общежитие и дорога

Затронул председатель горисполкома со студентами и тему транспортного сообщения между Минском и перспективным городом-спутником Логойском. Как отметил Кухарев, дорогу до Логойска ждет реконструкция. Сейчас разрабатывается проект, который предусматривает выделенную полосу для электробуса.

Что касается льгот по стоимости проезда в общественном транспорте, их вводить для студентов в Минске не планируют.

Зато появится новое общежитие для студентов университета, его начнут строить в четвертом квартале этого года – как только власти завершат проект и получат заключение госстройэкспертизы.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый участок Зеленолужской линии – четыре новые станции – открыли в ноябре прошлого года при участии главы государства.
 
Новости дня
Новости общества
 
Посчитали, сколько будет стоить расчистка Святого озера в Могилеве. Но это не значит, что ею займутся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by