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Власти Минска рассказали о планах на 3-ю и 4-ю линию метро
20.04.2021 18:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр – Sputnik. Строительство трех станций 3-й линии Минского метрополитена завершат через два года, затем подземку продолжат строить в направлении Зеленого Луга, рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
Председатель Мингорисполкома во вторник встретился со студентами и преподавателями БГУИР и обсудил насущные вопросы.
На встрече он рассказал, что в 2022 году завершится проектирование Зеленолужской линии, после этого начнут проектировать 4-ю ветку. Ее строительство запланировано на 2030-2040 годы. Это будет кольцевая ветка, которая проляжет под вторым транспортным кольцом столицы – от площади Бангалор до Серебрянки.
Напомним, первый участок Зеленолужской линии
Новое общежитие и дорога
Затронул председатель горисполкома со студентами и тему транспортного сообщения между Минском и перспективным городом-спутником Логойском. Как отметил Кухарев, дорогу до Логойска ждет реконструкция. Сейчас разрабатывается проект, который предусматривает выделенную полосу для электробуса.
Что касается льгот по стоимости проезда в общественном транспорте, их вводить для студентов в Минске не планируют.
Зато появится новое общежитие для студентов университета, его начнут строить в четвертом квартале этого года – как только власти завершат проект и получат заключение госстройэкспертизы.
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Первый участок Зеленолужской линии – четыре новые станции – открыли в ноябре прошлого года при участии главы государства.
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