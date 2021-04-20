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Витеблянина, обвиняемого в оскорблении командира минского ОМОНа Балабы, задержали на границе

20.04.2021 18:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

36-летнего жителя Витебска Вадима Ермоловича задержали 14 апреля недалеко от границы с Литвой. Мужчина был под подпиской о невыезде по обвинению в оскорблении представителя власти (ст. 369 УК). По версии следствия, в одном из телеграм-чатов он оскорбил командира минского ОМОНа, полковника милиции Дмитрия Балабу, сообщает «Віцебская вясна».

Сообщение в чате было опубликовано 24 декабря 2020 года. Уголовное дело против Вадима Ермоловича возбудили через три месяца — 20 марта. В тот же день мужчину взяли под стражу, а в его доме прошел обыск: конфисковали компьютерную технику, флешки, мобильный телефон и деньги. Однако 23 марта Ермоловича освободили под подписку.

14 апреля мужчину снова задержали — недалеко от границы с Литвой.

— Известно, что сын не переходил границу. Но нам не сообщили место, где его задержали, — рассказала Татьяна, мать Вадима Ермоловича.

Незадолго перед возбуждением уголовного дела мужчина уволился. Мать говорит, он собирался уезжать на работу в Польшу.

Сейчас мужчина находится в СИЗО-2 Витебска.

После президентских выборов Вадим Ермолович участвовал в акциях протеста в Витебске. На одной из них был задержан и оштрафован по статье 23.34 КоАП (теперь это статья 24.23 КоАП).

 
Теги: Витебск
 
 
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36-летнего жителя Витебска Вадима Ермоловича задержали 14 апреля недалеко от границы с Литвой. Мужчина был под подпиской о невыезде.
 
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