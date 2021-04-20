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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На минских дорогах наносят разметку. ГАИ просит водителей быть внимательными ГАИ обращает внимание водителей на работы по нанесению разметки, которые активно ведутся в столице. Чтобы избежать аварий и столкновений со спецтехникой,...

ГАИ обращает внимание водителей на работы по нанесению разметки, которые активно ведутся в столице. Чтобы избежать аварий и столкновений со спецтехникой, автолюбителям советуют следить за временными знаками и двигаться в потемках с включенным ближним светом фар. На некоторых участках рисунок линий может измениться. На это также следует обратить внимание.При этом, чтобы не создавать заторы, лучше выбирать маршруты в объезд тех улиц, где наносится разметка.