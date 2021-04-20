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На минских дорогах наносят разметку. ГАИ просит водителей быть внимательными
20.04.2021 18:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГАИ обращает внимание водителей на работы по нанесению разметки, которые активно ведутся в столице. Чтобы избежать аварий и столкновений со спецтехникой, автолюбителям советуют следить за временными знаками и двигаться в потемках с включенным ближним светом фар. На некоторых участках рисунок линий может измениться. На это также следует обратить внимание.
При этом, чтобы не создавать заторы, лучше выбирать маршруты в объезд тех улиц, где наносится разметка.
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ГАИ обращает внимание водителей на работы по нанесению разметки, которые активно ведутся в столице. Чтобы избежать аварий и столкновений со спецтехникой,...
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