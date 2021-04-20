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Экологическая акция к Году народного единства проходит в университете физической культуры

20.04.2021 18:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сирень, каштаны и липы, а еще березы, клены и черемуху сегодня посадили в университете физической культуры. Экологическая акция приурочена к Году народного единства. Руководители спортивных ведомств и не только, сменив пиджаки на рабочую одежду и вооружившись лопатами, работали в тандеме с именитыми спортсменами и теми, кто является будущим белорусского спорта.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: В предыдущие годы высажено 200 деревьев. Сегодня мы озеленили замечательное место в городе Минске, где находится вуз, где совершенствуется (и мы реально это видим) инфраструктура - стадион, плоскостные сооружения. Это все для занятия спортом не только для студентов, но и для всех жителей города Минска. Добрая, славная традиция, когда мы все вместе: студенты, волонтеры, профессорско-преподавательский состав, наши замечательные спортсмены, олимпийские чемпионы - высадили деревья.

Сергей Рутенко, шестикратный победитель гандбольной Лиги чемпионов: У меня командный вид спорта, и какие бы не были начинания, цели,  я всегда стараюсь идти к этим целям и делать все в команде. Поэтому, конечно же, это приятно. "Вместе весело шагать по просторам", - пелось в одной известной песне. Как известно, дерево - это символ жизни, и, безусловно,  это мероприятие вызывает только положительные эмоции. Было очень приятно так начать день.
Акция оставит не только память для будущих поколений, но и станет позитивным примером для белорусов, как самим сделать города зеленее и красивее, а воздух чище.

 
Теги: Минск
 
 
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Сирень, каштаны и липы, а еще березы, клены и черемуху сегодня посадили в университете физической культуры. Экологическая акция приурочена к Году народного...
 
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