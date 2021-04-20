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В ВГМУ создали Центр поддержки технологий и инноваций

20.04.2021 18:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Центр поддержки технологий и инноваций создан в Витебском медуниверситете. Студентам, преподавателям и молодым ученым станет проще находить информацию о научных достижениях. Открыт доступ к базам данных и другим бесплатным информационным ресурсам в сфере интеллектуальной собственности. Создание таких центров, по словам экспертов, поможет грамотно защитить и коммерциализировать научные разработки белорусов. 

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси: "Это дает свой результат. В 2018 году экспортировали интеллектуальных услуг, заключили соглашений  почти на 100 миллионов долларов. В 2020-м на 125. Мы, белорусы, должны на своем интеллектуальном труде, на своих интеллектуальных разработках зарабатывать гораздо больше".

В этом году в белорусских вузах планируют открыть еще три таких центра. В перспективе они  будут активно появляться в городах с населением более 80 тысяч человек.

 
Теги: Витебск
 
 
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Центр поддержки технологий и инноваций создан в Витебском медуниверситете. Студентам, преподавателям и молодым ученым станет проще находить информацию о научных...
 
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