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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 70 учащихся колледжей и студентов вузов задержаны по наркостатье с начала 2021 года В Беларуси растет число молодых людей, вовлеченных в наркооборот. Сегодня об этом говорили за круглым столом в МВД. Как отметил начальник наркоконтроля страны,...

В Беларуси растет число молодых людей, вовлеченных в наркооборот. Сегодня об этом говорили за круглым столом в МВД. Как отметил начальник наркоконтроля страны, только в этом году по наркостатье задержаны 70 учащихся колледжей и студентов вузов. Причем у большинства из них особо тяжкий состав. Распространяли в основном параметилэфедрон и альфа-PVP.Всего за первые три месяца года зафиксировано свыше 1 060 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Динамику роста наркопреступлений связывают в том числе с пандемией. Молодежь все больше времени проводит в Сети, где и происходит вербовка. Ребят убеждают, что если соблюдать меры конспирации, то не задержат. При этом средний стаж закладчика - 2-3 месяца, некоторых задерживают уже после первой закладки.Специалисты отмечают, что профилактика в молодежной сфере важна, но особое внимание нужно уделить именно родителям, рассказать и донести алгоритм действий. И то, что проблемы с наркотиками могут возникать только в неблагополучных семьях, это заблуждение. В сетях наркосиндиката оказываются разные ребята.Правоохранители отмечают рост числа передозировок - 138 случаев. За последнее время оперативники перекрыли два интернет-магазина по продаже наркотиков. Возбуждено почти 300 уголовных дел в отношении 216 человек, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков с использованием веб-ресурсов.