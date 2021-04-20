ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Черногория снимает ограничения для туристов из Беларуси

20.04.2021 19:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Черногория отменяет все ограничения на въезд для туристов из нескольких стран, в том числе и Беларуси. Об этом сообщил министр финансов Черногории Милойко Спаич.


Фото: Luan Gjokaj, unsplash.com

«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон — 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», — написал министр в Twitter.

По данным Республиканского союза туристических организаций, ПЦР-тесты для граждан указанных стран отменяются с 22 апреля.

Ранее аналитик туристической отрасли, редактор сайта Toursoyuz.by Лилия Кобзик говорила, что первый чартер в Черногорию в этом сезоне будет 30 апреля.

«Раннее бронирование туров до сих пор идет, продается то, что почти со 100%-ной уверенностью откроется в этом сезоне. Это касается отдыха в Албании, Черногории, Турции, Тунисе… Например, первый чартер в Черногорию в этом сезоне будет 30 апреля. Мы ждем, как со дня на день черногорцы объявят, что для белорусов въезд будет без ПЦР-тестов на COVID-19. Пока без них нас пускает только Албания: мы летали туда в прошлом сезоне без тестов и в этом, очевидно, будем летать так же», — рассказывала неделю назад эксперт.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Черногория отменяет все ограничения на въезд для туристов из нескольких стран, в том числе и Беларуси. Об этом сообщил министр финансов Черногории Милойко Спаич.
 
Новости дня
Новости общества
 
Водитель автобуса передал пассажирам по громкой связи «привет от политзаключенных». Итог: 15 суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by