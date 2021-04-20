Водитель автобуса передал пассажирам по громкой связи «привет от политзаключенных». Итог: 15 суток

Источник материала: Tut.by

Водитель автобуса передал по громкой связи пассажирам «привет от политзаключенных». Это услышал сотрудник службы безопасности метрополитена, он пожаловался на водителя в милицию. В итоге мужчину арестовали на 15 суток. Подробности сообщает правозащитный центр «Вясна» (лишенный регистрации в Беларуси).

41-летний минчанин два года работает водителем пригородного автобуса в одном из столичных автопарков. 12 апреля, около 7.30, утра во время маршрута, на котором ездит много постоянных пассажиров, знакомых с ним, мужчина по громкой связи передал привет от политзаключенных. Сделал он это, потому что в декабре его сына осудили на три года «химии» за августовские протесты.

Среди пассажиров тем утром был сотрудник службы безопасности минского метрополитена, который пожаловался на водителя в милицию. По его словам, водитель «по громкой связи говорил про то, что в наших тюрьмах сидит много узников совести и не надо забывать про них, но призывов к массовым мероприятиям не было».

Мужчину задержали через несколько дней после этого случая и составили протокол по статье 24.23 КоАП. Его поступок расценили как призыв к массовым мероприятиям. Сам же водитель вины в этом поступке не видит.

В итоге судья Минского района Алексей Кропочев признал водителя автобуса виноватым и присудил ему 15 суток ареста.