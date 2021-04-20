В Москве умер защитник Брестской крепости Петр Котельников

Источник материала: Tut.by

Скончался защитник Брестской крепости Петр Котельников, сообщает Рен-ТВ .



Фото: BrestCITY

Ветеран умер у себя дома в Москве на 92-м году жизни. По предварительной информации, у него было онкологическое заболевание.

Котельников родился в 1929 году в селе Богоявленском Земетчинского района Пензенской области. Когда ему было 6 лет, умерла мама. Отец увез детей в Туапсе. Потом и его не стало. Сирота оказался в одном из детских домов Ростовской области.

Там он научился играть на альте, и в 1940 году его вместе с четырьмя товарищами забрали воспитанником в музыкальный взвод 44-го стрелкового полка.

В последний мирный день юные музыканты репетировали у Северных ворот. Под утро их разбудил сильный удар. Котельников увидел раненых, убитых и понял: это уже не учения, а война. Он помогал раненым, носил им боеприпасы, еду, воду, так как оружие ребенку не давали. 29 июня группа бойцов пошла на прорыв, и ребят взяли с собой.

Потом был лагерь для военнопленных в Бяла-Подляске, где он познакомился с Петей Клыпой. Были неудачный побег, тюрьма, голод, побои и издевательства, снова побег. После Котельников с товарищами оказался в Жабинковском районе, в деревне Саки. Все попытки попасть на фронт не удались.

Свою послевоенную жизнь Петр Котельников связал с армией. Принимал участие в боевых действиях на территории Эфиопии, выполняя интернациональный долг. Служил в Западной группе советских войск в Германии. Котельников был награжден орденами и медалями.