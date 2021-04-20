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Сверить часы в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Всего с 1990-го по 2020-й направлено на реабилитацию последствий более 19 млрд долларов США. Программа является социально направленной. Более 60 % направлены на социальные мероприятия - это санаторно-курортное оздоровление людей, медицинское обеспечение, выплаты, компенсации. За эти годы построено 69 тысяч квартир и домов семейного типа, 157 школ, учреждения здравоохранения, детские сады и т. д.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МЧС и МИД Беларуси провели международную видеоконференцию "Чернобыль 35 лет спустя" Менее недели остается до 35-летия крупнейшей в истории техногенной катастрофы - аварии на Чернобыльской АЭС. Последствия затронули многие страны Европы, но в...

Менее недели остается до 35-летия крупнейшей в истории техногенной катастрофы - аварии на Чернобыльской АЭС. Последствия затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала Беларусь. Сегодня представители МЧС и МИД совместно с коллегами из России, Украины, Постоянного комитета СНГ и агентств ООН провели международную видеоконференцию "Чернобыль 35 лет спустя". Лейтмотив - сверить часы в ликвидации последствий аварии, а также поделиться опытом развития пострадавших территорий - они по-прежнему нуждаются в особом внимании, а люди - в поддержке, подчеркнули собравшиеся, при этом отметив, что на сегодняшний день Беларусь проделала большую работу.На реализацию Госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на текущие пять лет будет направлено около 3-х млрд рублей - больше, чем на предыдущие. В программе появился и новый раздел: развитие санаторно-курортного лечения и оздоровления детей.