Зачем Леонид Якубович приехал в белорусскую глубинку

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А это счастливая история одного письма. Жительница деревни Мироны Дзержинского района получила в подарок телевизор лично из рук телеведущего любимой российской программы "Поле чудес". Чтобы мечта стала реальностью, Леонид Якубович специально приехал в Беларусь. Эмоциональные кадры собрала Светлана Чернова.



До знаменательной для семьи Колодниковых встречи с известным российским телеведущим, актером и сценаристом, - менее пары часов. Леонид Якубович готовит часть подарка. К телевизору - машина дров. Так попросила для своей прабабушки в письме к ведущему развлекательной программы "Поле чудес" семилетняя Кира Колодник.





Сюрприз для прабабушки

У "Поля чудес" был юбилей - ему исполнилось 30 лет, и наша школа решила написать письмо. В письме было написано, чтобы дядя Леня приехал к нам и подарил нашей бабушке телевизор с дровами.

Не ожидали, что можно будет встретиться с Леонидом Аркадьевичем. Но вот встреча произошла, все очень рады, и бабушка наша рада. Я вообще сегодня случайно остался - не уехал в рейс.

Подарок для ветерана от Леонида Якубовича

Зинаиде Александровне 86. Трое детей, шестеро внуков и восемь правнуков. Кира Колодник гостит у прабабушки часто, решила сделать сюрприз.Письмо писала вместе с классным руководителем. Такому событию удивлена и вся семья, и вся деревня Мироны.







А это уже новая история. Вертолет минского аэроклуба кружит над городом. За штурвалом Леонид Якубович - пилот со стажем. Аэродром Липки для него уже стал родным: по приезду в Беларусь вместе с Николаем Мочанским, хорошим товарищем и начальником аэроклуба, по традиции поднимаются в небо. Еще одна задача на этот день - доставить подарок в ответ на очередное письмо.



Павел Сафронович Ерошенко - ветеран Великой Отечественной войны. В 1943 году воевал в стрелковой дивизии. Прошел большой путь и встретил Победу в Берлине.



Павел Ерошенко, ветеран Великой Отечественной войны: Когда мы закончили войну в Берлине и праздновали День Победы, нам казалось, что проживем мы с Победой ну лет 20-30, но что я доживу до 21 века, в это я как-то не верил. А мне буквально без двух месяцев и пяти дней 96 лет будет.Леонид Якубович, телеведущий, народный артист России: Я приехал на два дня. У меня было 2 письма. Такие тихие желания. Мы вчера ездили в какую-то деревню. Я отвез машину дров и подарил телевизор бабушке одной. И вот сегодня такое счастье видишь: человек, который Берлин брал. Страшнее войны нет ничего на свете.





Возложение цветов у памятника выпускникам минского аэроклуба

Как символ памяти легли цветы у мемориала в честь выпускников минского аэроклуба, а ими в годы Великой Отечественной войны было сбито более 250 фашистских самолетов.Рядом высажен яблоневый сад в честь празднования 75-й годовщины Великой Победы. И сегодня символично он пополнился новыми плодовыми деревьями.