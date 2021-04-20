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Зачем Леонид Якубович приехал в белорусскую глубинку
21.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
А это счастливая история одного письма. Жительница деревни Мироны Дзержинского района получила в подарок телевизор лично из рук телеведущего любимой российской программы "Поле чудес". Чтобы мечта стала реальностью, Леонид Якубович специально приехал в Беларусь. Эмоциональные кадры собрала Светлана Чернова.
Сюрприз для прабабушкиЗинаиде Александровне 86. Трое детей, шестеро внуков и восемь правнуков. Кира Колодник гостит у прабабушки часто, решила сделать сюрприз.
Кира Колодник, жительница д. Мироны: У "Поля чудес" был юбилей - ему исполнилось 30 лет, и наша школа решила написать письмо. В письме было написано, чтобы дядя Леня приехал к нам и подарил нашей бабушке телевизор с дровами.Письмо писала вместе с классным руководителем. Такому событию удивлена и вся семья, и вся деревня Мироны.
Анатолий Колодник, житель д. Мироны: Не ожидали, что можно будет встретиться с Леонидом Аркадьевичем. Но вот встреча произошла, все очень рады, и бабушка наша рада. Я вообще сегодня случайно остался - не уехал в рейс.Подарок для ветерана от Леонида Якубовича
Возложение цветов у памятника выпускникам минского аэроклубаКак символ памяти легли цветы у мемориала в честь выпускников минского аэроклуба, а ими в годы Великой Отечественной войны было сбито более 250 фашистских самолетов.
Рядом высажен яблоневый сад в честь празднования 75-й годовщины Великой Победы. И сегодня символично он пополнился новыми плодовыми деревьями.
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А это счастливая история одного письма. Жительница деревни Мироны Дзержинского района получила в подарок телевизор лично из рук телеведущего любимой российской...
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