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Возле Брестской крепости появится Аллея Героев
21.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Любовь к своей стране и трепетное отношение к традициям и истории - это в крови белорусского народа, который на себе испытал все трудности военного лихолетья. Мы ценим мирную, чистую и красивую Беларусь и помним тех, кто подарил нам спокойную жизнь в ней.
Портреты героев цитадели восстановили в БрестеВ советское время в городе даже создали целую аллею "Их именами названы улицы Бреста". Памятники были металлическими и со временем пришли в негодность. Теперь портреты отреставрировали. Их поместят на более прочные - гранитные плиты. У портретов будет усиленное антивандальное крепление.
Аллея Героев появится в БрестеПрисоединиться к проекту по увековечиванию памяти захотели многие горожане. Аллея будет находиться по новому адресу. На этой площадке провели субботник и благоустроили территорию.
Новые стелы появятся возле Брестской крепости, на улице Зубачева. Всего здесь появятся 25 портретов героев.
По словам специалистов, стелы уже практически готовы. Установить их решили к значимой дате: 22 июня, в день 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны.
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Любовь к своей стране и трепетное отношение к традициям и истории - это в крови белорусского народа, который на себе испытал все трудности военного лихолетья. Мы...
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