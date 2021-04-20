Благотворительная акция по сбору пластиковых крышек проходит в Беларуси

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Экология страны и качество жизни в ней зависят от каждого из нас. Порой просто необходимо начать с себя и своего отношения к нашему общему дому.



В Беларуси проходит благотворительная акция по сбору пластиковых крышек. Их отправляют на переработку, а полученные средства идут на помощь детям, которые в этом нуждаются. Это мировой опыт, такие же проекты проходят более чем в 40 странах. Как работает механизм помощи, узнала Елена Витко.





Благотворительный экопроект

Анастасия Урбанович, замдиректора территориального центра соцобслуживания населения Московского района г. Минска: Этот проект стартовал с 2018 года. И территориальный центр соцобслуживания Московского района активно принимает в нем участие. У нас оборудовано место на первом этаже - есть специализированный контейнер, куда жители микрорайона Брилевичи приносят крышечки. Также участвуют и сами сотрудники нашего центра.Деревянные экобоксы, яркие дома и большие сердца. Визуально пункты приема отличаются, но цель одна - отправить пластик на переработку, чтобы улучшить экологию. А на вырученные средства помочь больным детям.



Для сбора подходят пластиковые крышки с маркировкой 2, 4 и 5. То есть из-под сока, воды, молока. Принимают также крышки от жестяных банок кофе, какао, бытовой химии. Важно, чтобы они были чистыми и без вкладышей. И когда наберется достаточное количество, можно сдать в специальные пункты. Кстати, по подсчетам специалистов, только Беларуси выбрасывают порядка 4 тысяч тонн пластиковых крышек. А это около 800 тысяч долларов, которые можно направить на благотворительность.





География проекта - более 60 населенных пунктов

Проект "Новая жизнь в обмен на крышечки" поддерживают более 60 городов и небольших деревень по всей Беларуси.



В основном это школы и детские сады, коммерческие организации и торговые объекты. Год назад к доброму делу присоединилась и Белтелерадиокомпания.



Елена Копытовская, заведующая столовой Белтелерадиокомпании: Местом этого сбора мы обозначили наш буфет, чтобы всем было видно, что мы проводим такую акцию. Прежде всего это связано с благотворительностью и экологией. Для нас стало правилом не выбрасывать пластиковые крышечки, как мы не выбрасываем хлеб. Помимо того, что мы собираем пластиковые крышечки, к нам присоединились работники нашей компании. Это и юридический отдел, и плановый отдел, даже столяры нам приносят.

В добром деле важен вклад каждого

Только в медиахолдинге cобрали порядка 20 килограммов пластиковых крышек. А общими усилиями белорусов в прошлом году на переработку отправили 55 тонн вторсырья. Заводы проверяют его качество и переводят деньги на счет проекта.



Анастасия Грибко, волонтер проекта "Новая жизнь в обмен на крышечки": Наш проект сотрудничает с перерабатывающими заводами Гомельской, Минской, Витебской областей, а также с заводами Российской Федерации. На перерабатывающих заводах производят предметы непищевого использования: ведра, лейки, метлы, ящики для овощей и фруктов. За весь период существования проекта была оказана помощь семи подопечным, а также одной организации.Финансовую помощь получила и семья Гурских из Жодино. Майе 15 лет, Тимофею 10. У них детский церебральный паралич. А дополнительная 4-недельная реабилитация позволила на некоторое время замедлить атрофию мышц.



Екатерина Гурская, жительница г. Жодино: Дети самостоятельно не сидят, не стоят, но за счет реабилитации мы возвращаем хорошую динамику работы пальцев. У Тимофея это вообще хорошо видно. У Майи, я бы сказала, больше идет на расслабление: чтобы мне было легче ее одеть, чтобы это было безболезненно. Т. е. максимально улучшить качество жизни, поэтому я очень благодарна.Спасти жизнь, сделать новый день лучше или просто подарить улыбку - это может каждый из нас. Например, вместо полигона отправить пластиковые крышки на благотворительность. Также проекту нужны волонтеры. Сейчас собирают средства для подопечного из Пинска.