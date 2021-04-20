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А. Сыч в рубрике "Площадка" о том, что готовили после "кровавой жатвы" представители фашиствующей демократии
21.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Крупнейшее дело о попытке госпереворота раскрыто белорусскими силовиками. Задержанные уже дают показания. Это на заметку тем недоСМИ, которые бросились обелять фигурантов.
Организация покушения и фактически заказное убийство
Отчаяние взяло верх, и представители рудиментной оппозиции дозмагались до организации покушения и фактически заказного убийства.
Основная задача - размыть масштаб события, довести до абсурда и запутать людейОсновная задача - размыть масштаб события, довести до абсурда и запутать людей. Аргументы в публикациях и постах в защиту террористов звучат как минимум странные. Ой, а что здесь такого? Посидели, поговорили об убийстве Президента и его детей, ничего ведь страшного не сделали. Интересно, как часто вы в светской беседе или на кухне с семьей обсуждаете чье-то убийство? Мне вот как-то не доводилось.
Один из аргументов в том, что это все - постанова и при желании действительно устроить госпереворот никто в России не собирался. Ибо все понимают риски быть задержанными. Но вот незадача - другого места-то нет. Ведь цель заказчиков убийства - встретиться с белорусскими генералами, а любой военный без рапорта вышестоящему начальству никуда выехать не может. Представляете, сколько вопросов будет к офицеру, который при нынешних обстоятельствах придет согласовывать свою поездку в Польшу? При этом визит в Россию никаких подозрений бы не вызвал.
А как вам такой аргумент: мол, посмотрите на этих интеллигентных колобков - ну какие они террористы? Вот как бы эти люди со светлыми лицами пошли убивать Лукашенко и его семью? Так ведь эти упитанные котятки и не собирались делать грязную работу самостоятельно, у них же лапки. Ровно для этого они и встречались с подставными генералами в московском ресторане. Господа намеревались делегировать задачу по убийству своим партнерам по "кровавой жатве".
Они банально пытались заказать семью Президента. При этом себе роль отводили решать вопросы в уютных кабинетах. Больше всего меня умилила фраза о том, что сейчас нельзя проводить президентские выборы. Это можно сделать только через 5 лет их правления. За это время предполагается переформатировать белорусское общество. Знаете, зачем это нужно?
Мы с вами - "не очень качественные" белорусыВсе просто, по мнению представителей фашиствующей демократии, мы с вами "не очень качественные белорусы". Если нам дать возможность выбирать, так мы вместо Лукашенко выберем другого Лукашенко. Имеется в виду человека с тем же подходом к управлению государством. То есть между собой в кулуарных разговорах они вполне трезво отдают себе отчет, что в честной борьбе им никак не победить. Поэтому и идут на самые радикальные меры. Все просто, как белый день. В следующем выпуске мы обсудим, как эшелоны бронетехники, идущие в Донбасс, связаны с заказным убийством Президента Беларуси. Будет очень интересно. Подписывайтесь на
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А. Сыч в рубрике "Площадка" о том, что готовили после "кровавой жатвы" представители фашиствующей демократии
Крупнейшее дело о попытке госпереворота раскрыто белорусскими силовиками. Задержанные уже дают показания. Это на заметку тем недоСМИ, которые бросились обелять...
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