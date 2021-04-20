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Крупнейшее дело о попытке госпереворота раскрыто белорусскими силовиками. Задержанные уже дают показания. Это на заметку тем недоСМИ, которые бросились обелять фигурантов.



А что на мировой арене? Чехия и Россия уже обмениваются высланными дипломатами. А посол США услышал настоятельную просьбу Москвы и уезжает для консультаций в Вашингтон. Наш аналитик Андрей Сыч продолжит в рубрике "Площадка".



Представители фашиствующей демократии хотели взять силой и кровью власть в Беларуси. Для этого предполагалось физически устранить Президента и членов его семьи.



Я, Андрей Сыч, это "Площадка", давайте разбираться.



Подавляющая поддержка Президента от населения не привела к успехам совершить цветную революцию. Попытки шантажировать Лукашенко западными активами провалились по причине их отсутствия.





Организация покушения и фактически заказное убийство

Отчаяние взяло верх, и представители рудиментной оппозиции дозмагались до организации покушения и фактически заказного убийства.



Интересно, как в процесс обеления откровенных террористов включился весь маскитный медиаресурс из десятков сайтов и блёгеров, работающих по Беларуси.





Основная задача - размыть масштаб события, довести до абсурда и запутать людей

Мы с вами - "не очень качественные" белорусы

Основная задача - размыть масштаб события, довести до абсурда и запутать людей. Аргументы в публикациях и постах в защиту террористов звучат как минимум странные. Ой, а что здесь такого? Посидели, поговорили об убийстве Президента и его детей, ничего ведь страшного не сделали. Интересно, как часто вы в светской беседе или на кухне с семьей обсуждаете чье-то убийство? Мне вот как-то не доводилось.Один из аргументов в том, что это все - постанова и при желании действительно устроить госпереворот никто в России не собирался. Ибо все понимают риски быть задержанными. Но вот незадача - другого места-то нет. Ведь цель заказчиков убийства - встретиться с белорусскими генералами, а любой военный без рапорта вышестоящему начальству никуда выехать не может. Представляете, сколько вопросов будет к офицеру, который при нынешних обстоятельствах придет согласовывать свою поездку в Польшу? При этом визит в Россию никаких подозрений бы не вызвал.А как вам такой аргумент: мол, посмотрите на этих интеллигентных колобков - ну какие они террористы? Вот как бы эти люди со светлыми лицами пошли убивать Лукашенко и его семью? Так ведь эти упитанные котятки и не собирались делать грязную работу самостоятельно, у них же лапки. Ровно для этого они и встречались с подставными генералами в московском ресторане. Господа намеревались делегировать задачу по убийству своим партнерам по "кровавой жатве".Они банально пытались заказать семью Президента. При этом себе роль отводили решать вопросы в уютных кабинетах. Больше всего меня умилила фраза о том, что сейчас нельзя проводить президентские выборы. Это можно сделать только через 5 лет их правления. За это время предполагается переформатировать белорусское общество. Знаете, зачем это нужно?Все просто, по мнению представителей фашиствующей демократии, мы с вами "не очень качественные белорусы". Если нам дать возможность выбирать, так мы вместо Лукашенко выберем другого Лукашенко. Имеется в виду человека с тем же подходом к управлению государством. То есть между собой в кулуарных разговорах они вполне трезво отдают себе отчет, что в честной борьбе им никак не победить. Поэтому и идут на самые радикальные меры. Все просто, как белый день. В следующем выпуске мы обсудим, как эшелоны бронетехники, идущие в Донбасс, связаны с заказным убийством Президента Беларуси. Будет очень интересно. Подписывайтесь на, чтобы не пропустить. Беларусь - страна, в которой хочется жить. Я люблю Беларусь!





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