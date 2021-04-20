ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Сыч в рубрике "Площадка" о том, что готовили после "кровавой жатвы" представители фашиствующей демократии

21.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Крупнейшее дело о попытке госпереворота раскрыто белорусскими силовиками. Задержанные уже дают показания. Это на заметку тем недоСМИ, которые бросились обелять фигурантов.

А что на мировой арене? Чехия и Россия уже обмениваются высланными дипломатами. А посол США услышал настоятельную просьбу Москвы и уезжает для консультаций в Вашингтон. Наш аналитик Андрей Сыч продолжит в рубрике "Площадка".

Представители фашиствующей демократии хотели взять силой и кровью власть в Беларуси. Для этого предполагалось физически устранить Президента и членов его семьи.

Я, Андрей Сыч, это "Площадка", давайте разбираться.

Подавляющая поддержка Президента от населения не привела к успехам совершить цветную революцию. Попытки шантажировать Лукашенко западными активами провалились по причине их отсутствия.

Организация покушения и фактически заказное убийство

А. Сыч в рубрике "Площадка" о том, что готовили после "кровавой жатвы" представители фашиствующей демократии

Отчаяние взяло верх, и представители рудиментной оппозиции дозмагались до организации покушения и фактически заказного убийства.

Интересно, как в процесс обеления откровенных террористов включился весь маскитный медиаресурс из десятков сайтов и блёгеров, работающих по Беларуси.

Основная задача - размыть масштаб события, довести до абсурда и запутать людей

Основная задача - размыть масштаб события, довести до абсурда и запутать людей. Аргументы в публикациях и постах в защиту террористов звучат как минимум странные. Ой, а что здесь такого? Посидели, поговорили об убийстве Президента и его детей, ничего ведь страшного не сделали. Интересно, как часто вы в светской беседе или на кухне с семьей обсуждаете чье-то убийство? Мне вот как-то не доводилось.

Один из аргументов в том, что это все - постанова и при желании действительно устроить госпереворот никто в России не собирался. Ибо все понимают риски быть задержанными. Но вот незадача - другого места-то нет. Ведь цель заказчиков убийства - встретиться с белорусскими генералами, а любой военный без рапорта вышестоящему начальству никуда выехать не может. Представляете, сколько вопросов будет к офицеру, который при нынешних обстоятельствах придет согласовывать свою поездку в Польшу? При этом визит в Россию никаких подозрений бы не вызвал.

А как вам такой аргумент: мол, посмотрите на этих интеллигентных колобков - ну какие они террористы? Вот как бы эти люди со светлыми лицами пошли убивать Лукашенко и его семью? Так ведь эти упитанные котятки и не собирались делать грязную работу самостоятельно, у них же лапки. Ровно для этого они и встречались с подставными генералами в московском ресторане. Господа намеревались делегировать задачу по убийству своим партнерам по "кровавой жатве".

Они банально пытались заказать семью Президента. При этом себе роль отводили решать вопросы в уютных кабинетах. Больше всего меня умилила фраза о том, что сейчас нельзя проводить президентские выборы. Это можно сделать только через 5 лет их правления. За это время предполагается переформатировать белорусское общество. Знаете, зачем это нужно?

Мы с вами - "не очень качественные" белорусы

Все просто, по мнению представителей фашиствующей демократии, мы с вами "не очень качественные белорусы". Если нам дать возможность выбирать, так мы вместо Лукашенко выберем другого Лукашенко. Имеется в виду человека с тем же подходом к управлению государством. То есть между собой в кулуарных разговорах они вполне трезво отдают себе отчет, что в честной борьбе им никак не победить. Поэтому и идут на самые радикальные меры. Все просто, как белый день. В следующем выпуске мы обсудим, как эшелоны бронетехники, идущие в Донбасс, связаны с заказным убийством Президента Беларуси. Будет очень интересно. Подписывайтесь на YouTube-канал АТН, чтобы не пропустить. Беларусь - страна, в которой хочется жить. Я люблю Беларусь!


Читайте также: 

А. Сыч в рубрике "Площадка" о политических играх за дымовой завесой пандемии

А.Сыч в рубрике "Площадка" о партии контрразведчиков и мотивах предателей

А.Сыч в рубрике "Площадка" об опытном образце блогера-революционера литовского разлива

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупнейшее дело о попытке госпереворота раскрыто белорусскими силовиками. Задержанные уже дают показания. Это на заметку тем недоСМИ, которые бросились обелять...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси признан экстремистским очередной деструктивный telegram-канал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by