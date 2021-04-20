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В Беларуси признан экстремистским очередной деструктивный telegram-канал
21.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Еще один телеграм-канал признан экстремистским. Такое решение было принято судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием стали материалы ГУБОП. Как стало известно, в сообществе регулярно размещались экстремистские материалы, в том числе для разжигания социальной вражды, а также оскорбления правоохранителей и госслужащих. Для дестабилизации ситуации в Беларуси участники канала регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, радикализации, вандализму, а также сопротивлению милиционерам и блокированию движения на дорогах.
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Еще один телеграм-канал признан экстремистским. Такое решение было принято судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием стали материалы ГУБОП. Как стало...
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