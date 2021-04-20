ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси признан экстремистским очередной деструктивный telegram-канал

21.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Еще один телеграм-канал признан экстремистским. Такое решение было принято судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием стали материалы ГУБОП. Как стало известно, в сообществе регулярно размещались экстремистские материалы, в том числе для разжигания социальной вражды, а также оскорбления правоохранителей и госслужащих. Для дестабилизации ситуации в Беларуси участники канала регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, радикализации, вандализму, а также сопротивлению милиционерам и блокированию движения на дорогах. 

Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси: Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста. Сейчас все администраторы телеграм-канала установлены, они находятся за рубежом и по возвращении в Республику Беларусь будут арестованы.
Задержан украинец за участие в протестах в Беларуси

За участие в массовых беспорядках задержан гражданин Украины. Как установили сотрудники ГУБОПиК, житель Донецка летом прошлого года принимал активное участие в несанкционированных акциях в нашей стране. В деструктивных телеграм-чатах он координировал действия радикально настроенных жителей Фрунзенского района Минска. За советами, как лучше готовить взрывпакеты, обращался к  бывшему командиру, с которым служил в ВДВ Украины. Возбуждено уголовное дело. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один телеграм-канал признан экстремистским. Такое решение было принято судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием стали материалы ГУБОП. Как стало...
 
Новости дня
Новости общества
 
Заявление белорусского парламента в связи с информацией о попытке государственного переворота
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by