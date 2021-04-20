В Беларуси признан экстремистским очередной деструктивный telegram-канал

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Еще один телеграм-канал признан экстремистским. Такое решение было принято судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием стали материалы ГУБОП. Как стало известно, в сообществе регулярно размещались экстремистские материалы, в том числе для разжигания социальной вражды, а также оскорбления правоохранителей и госслужащих. Для дестабилизации ситуации в Беларуси участники канала регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, радикализации, вандализму, а также сопротивлению милиционерам и блокированию движения на дорогах.



Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси: Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста. Сейчас все администраторы телеграм-канала установлены, они находятся за рубежом и по возвращении в Республику Беларусь будут арестованы.

Задержан украинец за участие в протестах в Беларуси



За участие в массовых беспорядках задержан гражданин Украины. Как установили сотрудники ГУБОПиК, житель Донецка летом прошлого года принимал активное участие в несанкционированных акциях в нашей стране. В деструктивных телеграм-чатах он координировал действия радикально настроенных жителей Фрунзенского района Минска. За советами, как лучше готовить взрывпакеты, обращался к бывшему командиру, с которым служил в ВДВ Украины. Возбуждено уголовное дело.