Заявление белорусского парламента в связи с информацией о попытке государственного переворота

Источник материала: БT

Вот уже несколько дней задает повестку и мировым СМИ, и мировой дипломатии беспрецедентное дело о подготовке госпереворота и покушения на жизнь белорусского Президента и его детей. Еще бы! Операция "Тишина" буквально взорвала информационное и политическое пространство.

На информацию о попытке госпереворота, сопряженного с физическим устранением первых лиц государства и их близких родственников, ответили и белорусские парламентарии.

Подготовку таких действий нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Республики Беларусь. Предпосылкой этого преступного умысла стало неуклонное разрушение основ и традиционных принципов международного права. На протяжении нескольких десятилетий ряд государств вмешивается во внутренние дела других стран, прикрываясь искаженными представлениями о защите свобод и демократических ценностей.



Заявление членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси:



В повседневную практику введено использование санкций и иных мер экономического давления. Широкое распространение получила организация цветных революций для свержения законно избранных органов власти в суверенных государствах. Везде такие действия вели к разрушению, уничтожению национальных традиций и государственности, обнищанию и гибели людей.

Сегодня мы становимся свидетелями деградации этих методов до уровня преступных подрывных операций, заговоров, прямо нацеленных на разжигание вражды и убийства.

Белорусские парламентарии решительно осуждают любые попытки насильственного свержения государственной власти и призывают международное сообщество немедленно отказаться от поддержки любых деструктивных сил, дестабилизирующих внутриполитическую обстановку в Беларуси.