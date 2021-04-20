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Заявление белорусского парламента в связи с информацией о попытке государственного переворота
21.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вот уже несколько дней задает повестку и мировым СМИ, и мировой дипломатии беспрецедентное
На информацию о попытке госпереворота, сопряженного с физическим устранением первых лиц государства и их близких родственников, ответили и белорусские парламентарии.
Подготовку таких действий нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Республики Беларусь. Предпосылкой этого преступного умысла стало неуклонное разрушение основ и традиционных принципов международного права. На протяжении нескольких десятилетий ряд государств вмешивается во внутренние дела других стран, прикрываясь искаженными представлениями о защите свобод и демократических ценностей.
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Вот уже несколько дней задает повестку и мировым СМИ, и мировой дипломатии беспрецедентное дело о подготовке госпереворота и покушения на жизнь белорусского...
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