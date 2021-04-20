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Леонид Якубович вручил 86-летней жительнице белорусской деревни Мироны телевизор

21.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Счастливая история одного письма: известный российский телеведущий, актер и сценарист Леонид Якубович накануне приехал в деревню Мироны Дзержинского района, чтобы вручить 86-летней жительнице телевизор и машину дров. Так попросила для своей прабабушки в письме к телеведущему Кира Колодник. Леонид Якубович просьбу выполнил, удивил всю семью и жителей деревни. 

Кира Колодник, жительница д. Мироны: У "Поля чудес" был юбилей - ему исполнилось 30 лет, и наша школа решила написать письмо. В письме было написано, чтобы дядя Леня приехал к нам и подарил нашей бабушке телевизор с дровами.
Анатолий Колодник, житель д. Мироны: Не ожидали, что можно будет встретиться с Леонидом Аркадьевичем. Но вот встреча произошла, все очень рады, и бабушка наша рада. Я вообще сегодня случайно остался - не уехал в рейс. И еще один подарок - тоже телевизор - от российского телеведущего получил ветеран Великой Отечественной войны. Павел Ерошенко с 1943 года воевал в стрелковой дивизии, прошел большой путь и встретил Победу в Берлине. Приз вручили на территории столичного аэроклуба. Там же в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной посадили яблоневую аллею. 

 
 
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Счастливая история одного письма: известный российский телеведущий, актер и сценарист Леонид Якубович накануне приехал в деревню Мироны Дзержинского района,...
 
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