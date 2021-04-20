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Леонид Якубович вручил 86-летней жительнице белорусской деревни Мироны телевизор
21.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Счастливая история одного письма: известный российский телеведущий, актер и сценарист Леонид Якубович накануне приехал в деревню Мироны Дзержинского района, чтобы вручить 86-летней жительнице телевизор и машину дров. Так попросила для своей прабабушки в письме к телеведущему Кира Колодник. Леонид Якубович просьбу выполнил, удивил всю семью и жителей деревни.
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Счастливая история одного письма: известный российский телеведущий, актер и сценарист Леонид Якубович накануне приехал в деревню Мироны Дзержинского района,...
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