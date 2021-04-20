ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Совете Республики говорили об эпидситуации в Беларуси

21.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

К разговору присоединились врачи, эпидемиологи и инфекционисты, ректоры медвузов. В целом по стране сейчас 38,9 % от пика осенней заболеваемости. Ситуация контролируема, но может измениться в любое время, так как болезнь достаточно непредсказуема. Система здравоохранения готовится к любым сценариям. Наталья Кочанова призвала анализировать предрасположенность к болезни, к тому же медики фиксируют и повторные заражения. Спикер верхней палаты парламента также в очередной раз отметила, что выплаты для медиков, которые работают с ковидными пациентами, отменять не будут. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К разговору присоединились врачи, эпидемиологи и инфекционисты, ректоры медвузов. В целом по стране сейчас 38,9 % от пика осенней заболеваемости. Ситуация...
 
Новости дня
Новости общества
 
Президент подписал указ об организации вступительной кампании - 2021
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by