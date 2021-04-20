В Совете Республики говорили об эпидситуации в Беларуси

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К разговору присоединились врачи, эпидемиологи и инфекционисты, ректоры медвузов. В целом по стране сейчас 38,9 % от пика осенней заболеваемости. Ситуация контролируема, но может измениться в любое время, так как болезнь достаточно непредсказуема. Система здравоохранения готовится к любым сценариям. Наталья Кочанова призвала анализировать предрасположенность к болезни, к тому же медики фиксируют и повторные заражения. Спикер верхней палаты парламента также в очередной раз отметила, что выплаты для медиков, которые работают с ковидными пациентами, отменять не будут.