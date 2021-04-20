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Президент подписал указ об организации вступительной кампании - 2021
21.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в этом году, а также определены ее полномочия. Соответствующий указ подписал Президент. В состав комиссии включены члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей, руководители органов госуправления, представители общественных организаций и работники контролирующих органов. Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
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В Беларуси создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального...
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