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Ни РСЦ, ни ЖЭУ таких листовок не рассылали, и никаких ошибок в начислениях нет. В то же время, поверив недостоверной информации, некоторые жители уже обращаются в РСЦ за перерасчетом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Внимание: фейк Жителям Московского района белорусской столицы в почтовые ящики стали приходить сомнительные уведомления с просьбой не оплачивать жилищно-коммунальные услуги...

Жителям Московского района белорусской столицы в почтовые ящики стали приходить сомнительные уведомления с просьбой не оплачивать жилищно-коммунальные услуги за март из-за ошибок в начислениях. Листовки фейковые!Все начисления верны, и оплатить ЖКУ, как и всегда, следует до 25 числа.