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Внимание: фейк
21.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖителям Московского района белорусской столицы в почтовые ящики стали приходить сомнительные уведомления с просьбой не оплачивать жилищно-коммунальные услуги за март из-за ошибок в начислениях. Листовки фейковые!
Александр Ермолович, первый заместитель главы администрации Московского района: Ни РСЦ, ни ЖЭУ таких листовок не рассылали, и никаких ошибок в начислениях нет. В то же время, поверив недостоверной информации, некоторые жители уже обращаются в РСЦ за перерасчетом. Все начисления верны, и оплатить ЖКУ, как и всегда, следует до 25 числа.
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Жителям Московского района белорусской столицы в почтовые ящики стали приходить сомнительные уведомления с просьбой не оплачивать жилищно-коммунальные услуги...
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