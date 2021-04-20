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Жители деревни Дражна Стародорожского района спасли аистенка
21.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСчастливое спасение аистенка. Жители деревни Дражна Стародорожского района самостоятельно не смогли помочь травмированной птице. По их вызову к месту выехали спасатели и специалисты ветеринарной службы. Сотрудникам МЧС при помощи подручных средств удалось поймать аиста. А ветеринары птице с переломом крыла оказали первую помощь. Позже аистенка передадут специалистам-орнитологам.
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Счастливое спасение аистенка. Жители деревни Дражна Стародорожского района самостоятельно не смогли помочь травмированной птице. По их вызову к месту выехали...
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