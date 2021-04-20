Е. Шевченко: Украина не будет переносить переговорную площадку трехсторонней контактной группы из Минска

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Украина не собирается переносить переговорную площадку трехсторонней контактной группы из Минска. Это заявил Евгений Шевченко в интервью Агентству теленовостей.



По словам народного депутата, Минские соглашения нуждаются в четкой ревизии. Сторонам конфликта необходимо собраться за столом переговоров, чтобы разрубить гордиев узел проблем в Донбассе. Александр Лукашенко выразил готовность помочь в разрешении кризиса.





Интервью с народным депутатом Украины Евгением Шевченко - в "Главном эфире"

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