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Е. Шевченко: Украина не будет переносить переговорную площадку трехсторонней контактной группы из Минска
21.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Украина не собирается переносить переговорную площадку трехсторонней контактной группы из Минска. Это заявил Евгений Шевченко в интервью Агентству теленовостей.
Интервью с народным депутатом Украины Евгением Шевченко - в "Главном эфире"Отношения Минска и Киева, популярность Александра Лукашенко в Украине и мнение о нашей стране со стороны. Полную версию интервью с народным депутатом Украины Евгением Шевченко смотрите в
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Е. Шевченко: Украина не будет переносить переговорную площадку трехсторонней контактной группы из Минска
Украина не собирается переносить переговорную площадку трехсторонней контактной группы из Минска. Это заявил Евгений Шевченко в интервью Агентству теленовостей....
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