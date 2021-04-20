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Е. Шевченко: Украина не будет переносить переговорную площадку трехсторонней контактной группы из Минска

21.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украина не собирается переносить переговорную площадку трехсторонней контактной группы из Минска. Это заявил Евгений Шевченко в интервью Агентству теленовостей.

По словам народного депутата, Минские соглашения нуждаются в четкой ревизии. Сторонам конфликта необходимо собраться за столом переговоров, чтобы разрубить гордиев узел проблем в Донбассе. Александр Лукашенко выразил готовность помочь в разрешении кризиса. 

Интервью с народным депутатом Украины Евгением Шевченко - в "Главном эфире"

Отношения Минска и Киева, популярность Александра Лукашенко в Украине и мнение о нашей стране  со стороны. Полную версию интервью с народным депутатом Украины Евгением Шевченко смотрите в "Главном эфире" в это воскресенье. 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Украина не собирается переносить переговорную площадку трехсторонней контактной группы из Минска. Это заявил Евгений Шевченко в интервью Агентству теленовостей....
 
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