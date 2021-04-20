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Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор по делу о блокировке проезжей части
21.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По данным следствия, 12 октября прошлого года обвиняемый выносил автомобильные покрышки на проезжую часть, где другие участники массовых беспорядков их поджигали. Аналогичные блокировки дорог в этот же день проходили во многих районах белорусской столицы и принесли большие сложности не только для водителей личного, но и общественного транспорта, а также для пассажиров.
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По данным следствия, 12 октября прошлого года обвиняемый выносил автомобильные покрышки на проезжую часть, где другие участники массовых беспорядков их поджигали....
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