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Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор по делу о блокировке проезжей части

21.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По данным следствия, 12 октября прошлого года обвиняемый выносил автомобильные покрышки на проезжую часть, где другие участники массовых беспорядков их поджигали. Аналогичные блокировки дорог в этот же день проходили во многих районах белорусской столицы и принесли большие сложности не только для водителей личного, но и общественного транспорта, а также  для пассажиров.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в установленном порядке. 

 
 
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По данным следствия, 12 октября прошлого года обвиняемый выносил автомобильные покрышки на проезжую часть, где другие участники массовых беспорядков их поджигали....
 
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