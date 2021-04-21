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В Польше задержали белоруса, которого разыскивали по запросу Интерпола

21.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19 апреля в Польше по «красной» ноте Интерпола задержали 51-летнего белоруса, сообщает пограничная служба Польши. Мужчину разыскивали за участие в организованной преступной группе.

По данным службы, мужчина прилетел на самолете из Минска. Во время проверки документов, было установлено, что белорус находится в розыске по запросу Интерпола. Выяснилось, что ищут его правоохранительные органы Испании и подозревают в причастности к производству и распространению нелегальных табачных изделий.

Гражданина Беларуси передали в районную прокуратуру Варшавы.

 
Теги: Минск
 
 
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Выяснилось, что ищут его правоохранительные органы Испании и подозревают в причастности к производству и распространению нелегальных табачных изделий.
 
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