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В Польше задержали белоруса, которого разыскивали по запросу Интерпола
21.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
19 апреля в Польше по «красной» ноте Интерпола задержали 51-летнего белоруса,
По данным службы, мужчина прилетел на самолете из Минска. Во время проверки документов, было установлено, что белорус находится в розыске по запросу Интерпола. Выяснилось, что ищут его правоохранительные органы Испании и подозревают в причастности к производству и распространению нелегальных табачных изделий.
Гражданина Беларуси передали в районную прокуратуру Варшавы.
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Выяснилось, что ищут его правоохранительные органы Испании и подозревают в причастности к производству и распространению нелегальных табачных изделий.
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