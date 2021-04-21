Запустили аварийно остановленные цеха на «Гродно Азоте»

Источник материала: Tut.by

Аварийно остановленные цеха на «Гродно Азоте», которые стояли больше суток запустили поздно вечером во вторник, 20 апреля, сообщает издание завода «Гродненский химик».



Фото: t.me/stachkomazota

Сначала в работу был включен цех «Аммиак-4», а затем «Карбамид-4».

Информация о проблемах в работе нескольких цехов на «Гродно Азоте» — «Аммиак-4», «Капролактам-2» и «Карбамид-4» — появилась днем в понедельник, 19 апреля. Гродненцы заметили сначала факел над одним из цехов, а потом густой белый дым, который шел из одной из труб предприятия.

«Гродно Азот» официально сообщил, что в 14.35 произошла внеплановая остановка оборудования цеха «Аммиак-4» в результате ошибочных действий персонала электроцеха, а также встал технологически связанный с ним цех «Карбамид-4» — они технологически связаны друг с другом.

«Аммиак-4», обещали, восстановит свою работу в течение суток, потом запустят и «Карбамид-4». Но спустя сутки цеха все еще стояли .

Их запустили в 23.30. Сначала был включен в работу «Аммиак-4» и он вышел на регламентные нагрузки. Последовательно был запущен и цех «Карбамид-4».