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Запустили аварийно остановленные цеха на «Гродно Азоте»
21.04.2021 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Аварийно остановленные цеха на «Гродно Азоте», которые стояли больше суток запустили поздно вечером во вторник, 20 апреля,
Сначала в работу был включен цех «Аммиак-4», а затем «Карбамид-4».
Информация о проблемах в работе нескольких цехов на «Гродно Азоте» — «Аммиак-4», «Капролактам-2» и «Карбамид-4» — появилась днем в понедельник, 19 апреля. Гродненцы заметили сначала факел над одним из цехов, а потом густой белый дым, который шел из одной из труб предприятия.
«Гродно Азот» официально сообщил, что в 14.35 произошла внеплановая остановка оборудования цеха «Аммиак-4» в результате ошибочных действий персонала электроцеха, а также встал технологически связанный с ним цех «Карбамид-4» — они технологически связаны друг с другом.
«Аммиак-4», обещали, восстановит свою работу в течение суток, потом запустят и «Карбамид-4». Но спустя сутки цеха все
Их запустили в 23.30. Сначала был включен в работу «Аммиак-4» и он вышел на регламентные нагрузки. Последовательно был запущен и цех «Карбамид-4».
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Аварийно остановленные цеха на «Гродно Азоте», которые стояли больше суток запустили поздно вечером во вторник, 20 апреля.
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