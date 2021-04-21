Ярмарка будет работать в Могилеве в эти выходные. Что там будет

Источник материала: Tut.by

Выставка-продажа «Вербны кірмаш» пройдет 24 и 25 апреля в Могилеве, сообщили в горисполкоме. Торговые ряды будут работать в парке в микрорайоне Подниколье.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На ярмарке будут продавать продукты питания и сувениры. Могилевские ремесленники проведут также мастер-классы. На ярмарке будут работать фотозоны.

Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00.