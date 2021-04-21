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Ярмарка будет работать в Могилеве в эти выходные. Что там будет
21.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выставка-продажа «Вербны кірмаш» пройдет 24 и 25 апреля в Могилеве,
На ярмарке будут продавать продукты питания и сувениры. Могилевские ремесленники проведут также мастер-классы. На ярмарке будут работать фотозоны.
Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00.
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Кроме торговли на ярмарке будут мастер-классы от пемесленников.
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