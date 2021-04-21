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Совмин: в мае 2021 года белорусов ждут длинные выходные

21.04.2021 10:09 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Совет министров Беларуси установил переносы рабочих дней в мае 2021 года таким образом, что белорусы смогут насладиться длинными выходными. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Первое мая в этом году попадает на субботу, а у большинства белорусов это и так выходной день. Второго числа, в воскресенье, – Пасха.

Следующий после Пасхи праздник – День Победы 9 мая, который выпал на воскресенье.

11 мая, во вторник, белорусы отмечают Радуницу (День поминовения усопших). Поэтому Совмин принял решение перенести рабочий понедельник 10 мая на субботу 15 мая.

Таким образом, белорусы будут отдыхать в мае 11 дней – 1, 2, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 29 и 30 числа. Рабочих дней в месяце останется 20.

Отметим, что по количеству выходных дней в мае 2021 года Беларусь уступает только России (там 12 дней) и Украине (13 выходных).

 
 
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Совет министров Беларуси установил переносы рабочих дней в мае 2021 года таким образом, что белорусы смогут насладиться длинными выходными.
 
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