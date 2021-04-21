Житель Бреста получил 2 года «химии» за оскорбительный комментарий под фото судьи

Источник материала: Tut.by

В Каменце огласили приговор 29-летнему брестчанину, который обвинялся в оскорблении судьи в связи с его профессиональной деятельностью, сообщает прокуратура .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович

По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый оставил оскорбительный комментарий под фотографией судьи в телеграм-канале.

Суд признал мужчину виновным и назначил 2 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.