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Житель Бреста получил 2 года «химии» за оскорбительный комментарий под фото судьи

21.04.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Каменце огласили приговор 29-летнему брестчанину, который обвинялся в оскорблении судьи в связи с его профессиональной деятельностью, сообщает прокуратура.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович

По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый оставил оскорбительный комментарий под фотографией судьи в телеграм-канале.

Суд признал мужчину виновным и назначил 2 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

 
 
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