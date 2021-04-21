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Житель Бреста получил 2 года «химии» за оскорбительный комментарий под фото судьи
21.04.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Каменце огласили приговор 29-летнему брестчанину, который обвинялся в оскорблении судьи в связи с его профессиональной деятельностью, сообщает
По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый оставил оскорбительный комментарий под фотографией судьи в телеграм-канале.
Суд признал мужчину виновным и назначил 2 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
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Комментарий он написал под фото в телеграм-канале.
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