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В апреле продолжатся приемы граждан в Совмине
21.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня встреча пройдет у министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича.Личный прием будет проходить по предварительной записи в Минске с 10 утра.
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Сегодня встреча пройдет у министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича. Личный прием будет проходить по предварительной записи в...
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