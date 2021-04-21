ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Национальном центре современных искусств арт-инсталляции к 35-летию чернобыльской катастрофы

21.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Фотоотголоски Чернобыля перевели в арт-инсталляции. В Национальном центре современных искусств весь этаж отдали под художественный проект, посвященный 35-летию атомной катастрофы. 13 авторов - это представители Беларуси, Украины и Японии - покадрово восстановили трагедию до и после. Часть визуальных фактов - от государственного архива кино-, фотодокументов, корреспонденты районных газет в течение нескольких лет готовили материалы прямо с радиационных полей. Детские патологии, реанимация деревень и жизнь в зоне отчуждения в 90-х - сотни непостановочных кадров, которые ранее было неудобно демонстрировать, сегодня объединены в отдельные проекты.

Экспозицию сопровождает звук. Многие файлы записаны во время ликвидации аварии. До 2 мая авторы проекта проведут несколько экскурсий по фото. Ближайшая - уже завтра вечером. А за день до годовщины трагедии 25 апреля в арт-пространстве фоново сыграет духовой квинтет Большого театра Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотоотголоски Чернобыля перевели в арт-инсталляции. В Национальном центре современных искусств весь этаж отдали под художественный проект, посвященный 35-летию...
 
Новости дня
Новости общества
 
На полигоне под Борисовом - отбор на конкурсы Армейских международных игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by