Женщина оставила якобы обидный комментарий про милиционера и отказалась извиняться на камеру. Возбудили дело

Источник материала: Tut.by

32-летняя жительница Ивацевичей стала подозреваемой по уголовному делу об оскорблении сотрудника милиции в телеграм-канале, сообщает портал «Першы Рэгіён» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В телеграм-канале опубликовали информацию об одном из сотрудников Ивацевичсого РОВД. В комментариях под записью появились обидные сообщения от пользователей. Некоторые из них приписывают жительнице Ивацевичей.

В одном комментарии она якобы нелицеприятно отозвалась о милиционере и использовала смайлики-«какашки». Во втором было написано, что у этого сотрудника и жена «не очень».

В декабре из-за комментариев к женщине пришли с обыском, изъяли телефон, а ее саму отвезли на опрос в райотдел. Сейчас она — подозреваемая по уголовному делу об оскорблении сотрудника милиции.

Женщина говорит, что ей предлагали выступить с видеообращением, в котором она должна принести извинения сотруднику.

«Сказали, дадут текст, выучи — и проси прощения на камеру. Я сказала, что на камеру ничего говорить не буду», — рассказала журналистам подозреваемая.

Напомним, за оскорбление представителя власти грозят общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет.