В Гродно хотят ликвидировать «Цэнтр гарадскога жыцця»: дело начали рассматривать в суде

Источник материала: Tut.by

В Экономическом суде Гродненской области прошло подготовительное заседание по делу о ликвидации «Цэнтра гарадскога жыцця». При этом директор учреждения узнал об этом за несколько часов до начала заседания, сообщает Hrodna.life.



Павел Можейко. Фото: телеканал «Белсат»

Дело рассматривает судья Юлия Баклажец.

На первом подготовительном заседании присутствовали также заместитель прокурора города Гродно Александр Южик, заместитель начальника юридического отдела Гродненского горисполкома Сергей Тыбулевич, начальник отдела культуры Гродненского горисполкома Денис Черняк.

30 марта с иском о ликвидации культурно-просветительского частного учреждения «Цэнтр гарадскога жыцця» в Экономический суд Гродненской области обратился прокурор города Владимир Клишин.

Причина — выставка Алеся Пушкина, на которой была картина, которая якобы подпадает под закон о противодействии экстремизму. Вероятно, речь идет о картине, на которой изображен Евгений Жихарь. Данные о нем в иске почти дословно взяли из «Википедии», рассказал Hrodna.life директор центра Павел Можейко.

В иске Клишин ссылается на статью 81 Кодекса о культуре, согласно которой деятельность культурного учреждения можно запретить, если она пропагандирует войну, экстремистскую деятельность, насилие и жестокость, социальную, национальную, религиозную, расовую исключительность, нетерпимость или вражду, порнографию, подстрекает к совершению преступлений.

Доказательств на заседании не предоставили, рассказал Павел Можейко.

— Сказали: «Мы так считаем», — говорит он.

Павел попросил суд дать ему время на ознакомление с материалами.

21 апреля рассмотрение дела продолжится. В течение месяца иск рассмотрят.

— Думаю, есть политический заказ, который исполняется: стоит задача ликвидировать достаточно популярную площадку в городе. Ждать чуда не стоит, — считает Павел. — Если речь идет не только о работе «Центра» как какого-то учреждения или института, а вообще о способностях творческих людей города работать, реализовывать себя, хотеть перемен — в этом плане ликвидация нашей площадки никак ни на что не повлияет.

«Цэнтр гарадскога жыцця» — это гродненская частная образовательно-культурная площадка. Здесь прошли сотни мероприятий, выступали музыканты, проходили занятия курсов белорусского языка «Мова Нанова», весной 2020 года собирали защитные экраны для медиков.

На руководителя площадки Павла Можейко, художника Алеся Пушкина и «иных лиц» 26 марта завели уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК за действия, направленные на реабилитацию и оправдание нацизма.

Художник сейчас задержан, руководитель площадки был задержан на 72 часа, но потом его отпустили .

Что за история с выставкой и картиной в Гродно

Днем 23 марта во внутренний дворик здания на Кирова, 3, в Гродно пришли сотрудники ОМОНа. Они попытались попасть в находящийся там «Цэнтр гарадскога жыцця» и магазин «Адметнасць». Однако все было закрыто. Тогда же возникли предположения, что сотрудники милиции интересовались проходящей там выставкой художника Алеся Пушкина.

В то же самое время председатель облисполкома Владимир Караник давал интервью в прямом эфире на YouTube-канале телерадиокомпании «Гродно». Один из зрителей задал вопрос: «А что скажет наш уважаемый губернатор на то, что в городе с ведома местной власти продолжает работать рассадник БЧБ-заразы — так называемый „Центр городской жизни“?»

— «Центр городской жизни» — это частная организация, которая владеет зданием на правах частной собственности. Частная собственность является неприкосновенной в нашей стране. Но что касается выставки, если есть информация, что в рамках нее проводится попытка реабилитации либо героизации нацистов и их пособников, мы будем реагировать в строго установленные законом сроки. Здесь позиция собственника нас, скажем так, расстраивает. Но мы будем и дальше с ними взаимодействовать строго в законодательном ключе. Если будут признаки нарушения — а у нас с этим центром связана часть проблем, — там, где есть нарушения Административного кодекса, будут применяться меры реагирования. Что касается данного события [выставки], то проводится юридическая оценка, — ответил Владимир Караник.