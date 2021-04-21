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В Осиповичах после рухнувшей на подростка стены возбудили дело о халатности. Допрашивают чиновников исполкома

21.04.2021 12:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия, возбудили в отношении работников Осиповичского райисполкома. По мнению следствия, они могут быть виноваты в том, что 17-летний подросток гулял по заброшенному недостроенному зданию больничного комплекса и оказался погребенным под рухнувшими на него плитами перекрытия.


Фото: пресс-служба МЧС

Напомним, 17 апреля около 13.00 в одном из зданий на территории заброшенного недостроенного больничного комплекса на улице Сташкевича в Осиповичах рухнули три железобетонные плиты перекрытия. Под завалом оказался 17-летний воспитанник школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Оказалось, подросток гулял по заброшенному зданию и, по его словам, никоим образом не воздействовал на строительные конструкции.

С сотрясением головного мозга и переломами парня доставили в больницу.



Следствие возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Осиповичского районного исполнительного комитета.

По уголовному делу допрашивают чиновников, которые ответственны за обеспечение безопасности и ограничение доступа к неэксплуатируемому объекту, а также воспитанников и руководство школы-интерната.

 
 
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17-летний воспитанник школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата гулял по заброшенному зданию.
 
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