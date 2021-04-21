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В Осиповичах после рухнувшей на подростка стены возбудили дело о халатности. Допрашивают чиновников исполкома
21.04.2021 12:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия, возбудили в отношении работников Осиповичского райисполкома. По
Напомним, 17 апреля около 13.00 в одном из зданий на территории заброшенного недостроенного больничного комплекса на улице Сташкевича в Осиповичах рухнули три железобетонные плиты перекрытия. Под завалом
С сотрясением головного мозга и переломами парня доставили в больницу.
Следствие возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Осиповичского районного исполнительного комитета.
По уголовному делу допрашивают чиновников, которые ответственны за обеспечение безопасности и ограничение доступа к неэксплуатируемому объекту, а также воспитанников и руководство школы-интерната.
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В Осиповичах после рухнувшей на подростка стены возбудили дело о халатности. Допрашивают чиновников исполкома
17-летний воспитанник школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата гулял по заброшенному зданию.
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