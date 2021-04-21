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В Новой Боровой с утра - активность милиции. УВД: «Профилактические мероприятия»

21.04.2021 12:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В соцсетях появились снимки больших групп силовиков в Новой Боровой. Некоторые читатели заметили, что милиционеры во дворах фотографируют окна и что-то записывают в блокноты. В УВД Миноблисполкома это называют профилактикой.


Фото: читатель TUT.BY

— Обычное утро в Новой Боровой, — иронизирует читатель TUT.BY, приславший снимки с милицией во дворах. — Просто ходят, фотографируют. Флагов на окнах давно нет, что нужно — непонятно.

В телеграм-канале УВД Миноблисполкома поясняют, что в квартале проходят «профилактические мероприятия в целях поддержания общественного порядка».


Фото: читатель TUT.BY

— В милицию Минской области продолжают поступать жалобы от граждан на нарушения спокойствия со стороны отдельных жителей ЖК «Новая Боровая», — отмечают в милиции. — Мы просим граждан соблюдать общественный порядок, не нарушать законодательство Республики Беларусь, а также уважать права и интересы жителей комплекса, в том числе право на отдых. Мы продолжаем фиксировать нарушения, предусмотренные ст. 24.23 КоАП.

Напомним, что сегодня же, 21 апреля, в Минске заметили силовиков со щитами. Большое скопление людей в форме было в районе одного из факультетов Академии МВД на улице Филимонова. Позже в МВД пояснили, что это плановые учения.

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Теги: Минск
 
 
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В соцсетях появились снимки больших групп силовиков в Новой Боровой. Некоторые читатели присылают такие фото: милиционеры во дворах фотографируют окна и что-то...
 
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