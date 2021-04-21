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В Новой Боровой с утра - активность милиции. УВД: «Профилактические мероприятия»
21.04.2021 12:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В соцсетях появились снимки больших групп силовиков в Новой Боровой. Некоторые читатели заметили, что милиционеры во дворах фотографируют окна и что-то записывают в блокноты. В УВД Миноблисполкома это называют профилактикой.
— Обычное утро в Новой Боровой, — иронизирует читатель TUT.BY, приславший снимки с милицией во дворах. — Просто ходят, фотографируют. Флагов на окнах давно нет, что нужно — непонятно.
В телеграм-канале УВД Миноблисполкома
— В милицию Минской области продолжают поступать жалобы от граждан на нарушения спокойствия со стороны отдельных жителей ЖК «Новая Боровая», — отмечают в милиции. — Мы просим граждан соблюдать общественный порядок, не нарушать законодательство Республики Беларусь, а также уважать права и интересы жителей комплекса, в том числе право на отдых. Мы продолжаем фиксировать нарушения, предусмотренные ст. 24.23 КоАП.
Напомним, что сегодня же, 21 апреля, в Минске
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В соцсетях появились снимки больших групп силовиков в Новой Боровой. Некоторые читатели присылают такие фото: милиционеры во дворах фотографируют окна и что-то...
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