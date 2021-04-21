В Новой Боровой с утра - активность милиции. УВД: «Профилактические мероприятия»

Источник материала: Tut.by

В соцсетях появились снимки больших групп силовиков в Новой Боровой. Некоторые читатели заметили, что милиционеры во дворах фотографируют окна и что-то записывают в блокноты. В УВД Миноблисполкома это называют профилактикой.



Фото: читатель TUT.BY

— Обычное утро в Новой Боровой, — иронизирует читатель TUT.BY, приславший снимки с милицией во дворах. — Просто ходят, фотографируют. Флагов на окнах давно нет, что нужно — непонятно.

В телеграм-канале УВД Миноблисполкома поясняют , что в квартале проходят «профилактические мероприятия в целях поддержания общественного порядка».



Фото: читатель TUT.BY

— В милицию Минской области продолжают поступать жалобы от граждан на нарушения спокойствия со стороны отдельных жителей ЖК «Новая Боровая», — отмечают в милиции. — Мы просим граждан соблюдать общественный порядок, не нарушать законодательство Республики Беларусь, а также уважать права и интересы жителей комплекса, в том числе право на отдых. Мы продолжаем фиксировать нарушения, предусмотренные ст. 24.23 КоАП.

Напомним, что сегодня же, 21 апреля, в Минске заметили силовиков со щитами. Большое скопление людей в форме было в районе одного из факультетов Академии МВД на улице Филимонова. Позже в МВД пояснили, что это плановые учения.