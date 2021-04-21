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Дальнобойщик в Беларуси получил 12 лет за три кг кокаина, которые вез из Бельгии в Россию
21.04.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Островецкого района приговорил водителя-дальнобойщика к 12 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасных наркотических веществ в крупном размере. Об этом
Сообщается, что мужчина имел двойное гражданство — Литовской Республики и Российской Федерации.
Запрещенный груз
Как утверждает следствие, наркотики водитель приобрел в Бельгии «у неустановленных лиц», сбыть их собирался на территории России.
Суд признал мужчину виновным «в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенных группой лиц, в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза особо опасных наркотических средств в крупном размере». Его приговорили к 12 годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 200 базовых величин (5800 рублей).
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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Сообщается, что мужчина имел двойное гражданство - Литовской Республики и Российской Федерации.
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