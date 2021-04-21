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МВД: «Повышенных мер безопасности в связи с попыткой госпереворота не предпринималось»
21.04.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники органов внутренних дел работают в штатном режиме, об этом заявил глава МВД Беларуси Иван Кубраков 21 апреля агентству
«Повышенных мер безопасности нет, мы реагируем на те или иные угрозы, которые возникают», — сказал он.
Вместе с тем министр отметил, что охране общественного порядка уделяется повышенное внимание — в последнее время на улицах городов Беларуси увеличилось число сотрудников патрульной-постовой службы.
«Это связано лишь с тем, что наступил весенне-летний период. Хотя еще не тепло, но в парках и скверах все больше молодежи, поэтому наши сотрудники обеспечивают охрану порядка в штатном режиме», — пояснил он.
Отвечая на вопрос об Минске с утра заметили силовиков и спецтехнику. МВД: «Плановые учения»">учениях в Минске, Кубраков отметил, что «учения в подразделениях органов внутренних день проходят постоянно, мы совершенствуем свои навыки».
О «Чернобыльском шляхе»
Милиция будет реагировать на все нарушения вне зависимости от того, разрешат проведение акции или нет.
«Если, конечно, граждане пойдут на несанкционированные акции в этот святой день, что я считаю неправильным и недопустимым, сотрудники будут обеспечивать порядок. Нарушения будут фиксироваться и пресекаться. Мы к этому готовы», — заявил министр внутренних дел Беларуси.
При этом он пояснил, что вопрос разрешения данной акции находится в компетенции Мингорисполкома, куда и была подана заявка.
Напомним, представители оппозиции 9 апреля
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Он также прокомментировал «Чернобыльский шлях»: милиция будет реагировать на все нарушения вне зависимости от того, разрешат проведение акции или нет.
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