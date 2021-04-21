«Гродноводоканал» - о том, что происходит с водой на Ольшанке

Источник материала: Tut.by

С осени прошлого года жители микрорайона Ольшанка жалуются на качество и цвет воды, сообщает «Гродно плюс».





Проблему в этом микрорайоне в водоканале не отрицают. Водоснабжение Гродно осуществляется от трех подземных водозаборов. Вода из каждого источника проходит четыре пробы за сутки. Со слов специалистов, она соответствует всем установленным параметрам — везде, кроме Ольшанки.

Ситуацию объясняют следующим образом: дело в том, что население микрорайона планировалось 65−70 тысяч человек, а сейчас там проживает 30 тысяч. Сети водопровода и канализации рассчитываются по диаметру на полное количество проживания людей в этом микрорайоне. В выходные дни люди чаще и больше пользуется водой, поэтому задействовано больше оборудования.

— Чтобы вода сохраняла свои качества, не застаивалась, по трубам скорость движения должна быть 2−3 м/с. По факту получилось, что вода идет 0,2 м/с, — объясняет главный инженер «Гродноводоканала» Олег Сакович. — Вода стоит, застаивается, происходит отложения на стенках трубы, это отложения железа, которое окислилось.

Также на предприятии отмечают, что при строительстве этого микрорайона на насосных станциях не были установлены насосные преобразователи, которые способствуют плавному пуску двигателей. Это также может приводить к ухудшению качества воды. В дальнейшем планируется закупить дополнительное оборудование — частотные преобразователи — они позволят исключить резкое включение насоса, в результате — поток всегда будет равномерный, и проблема качества воды будет решена.

— На данный момент процентов 40 промыли. Промываем мы гидропневматической промывкой. Перекрываем отдельными участками трубопровод. При помощи компрессора нагнетаем сжатый воздух, образуется водовоздушная смесь, которая таким же образом при открывании срывает то, что есть на стенках, — отложения.

Позже промывание проводится до полной очистки.

Закончить работы планируют до 1 мая.